Благоустройство дворов, работа с молодежью и контроль правопорядка — эти и другие задачи территориального общественного самоуправления (ТОС) обсудили депутаты городского Совета и председатели ТОС Кировского района.

В Новосибирске в настоящее время действует 140 советов территориального общественного самоуправления, которые объединяют более 21 тысячи самых активных жителей. Советы ТОС решают самые разнообразные задачи на своих территориях: от благоустройства дворов и проведения праздников до организации помощи одиноким старикам, многодетным и охраны общественного порядка. Задачи и проблемы работы органов территориального общественного самоуправления обсудили 21 ноября на районном собрании актива ТОС в администрации Кировского района Новосибирска.

На территории Кировского района сегодня работают 24 совета ТОС. В каждом из них активисты решают задачи в плотной связке с депутатами городского Совета. О взаимодействии с ТОС на своем округе рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков.

«ТОС задает вектор движения депутатам, потому что непосредственно на территории взаимодействуют с жителями. Например, у меня на округе более 30 тысяч человек. Я не могу поговорить с каждым. Зато члены ТОС общаются практически с каждым жителем и какие-то их проблемы, желания транслируют, в том числе, нам, депутатам, — заметил Дмитрий Колпаков. — Новосибирск может похвастаться своими ТОС. Очень часто сюда приезжают из других городов изучить опыт наших активистов. Территориальное общественное самоуправление — это важнейшее связующее звено между властью и жителями».

Депутат отметил, что практически ни одно мероприятие на округе не проводится без участия членов ТОС. Активно себя проявляют общественники и в создании комфортной городской среды, собирая пожелания жителей и необходимые документы для входа в федеральную программу софинансирования.

Заместитель главы администрации Кировского района Новосибирска по организационной работе Дмитрий Юданов отметил, что ТОС — это отличная школа гражданской активности, и органы местного самоуправления должны поддерживать инициативы общественников.

«Местное сообщество наиболее эффективно развивается тогда, когда устанавливаются партнерские отношения власти, бизнеса и некоммерческих организаций, — подчеркнул Дмитрий Юданов. — И именно такая совместная деятельность позволяет добиваться эффективности решения задач повышения качества жизни новосибирцев».

В основном, финансирование работы органов ТОС происходит через гранты, выделяемые муниципалитетом в результате городского конкурса социально-значимых проектов. Однако подобная система на сегодня не способствует решению всех вопросов, стоящих перед общественниками.

«Чтобы двигаться дальше, необходимы изменения в работе ТОС, но для них мы ограничены в своих финансовых возможностях. Муниципальные гранты по итогу конкурсов получает лишь один орган ТОС из четырех. Поэтому сегодня необходим особый проект поддержки органов ТОС, отдельный конкурс. Это позволит практически каждому ТОСу получать ресурсы для решения своих задач», — отметил председатель ТОС «Телевизионный» Дмитрий Филиппов.

Задачу привлечения молодежи к работе органов территориального общественного самоуправления на прошедшем собрании актива обозначила председатель ТОС «Рассвет» Татьяна Беспалова.

«Важно создать такие условия, чтобы молодые люди почувствовали, что ТОС — то место, где возможна их реализация, где учитываются их интересы, формируется их гражданское самосознание. Для этого необходимо прибегать к неординарным методам работы», — заметила Татьяна Беспалова.

На сегодня акцент в работе ТОС с молодежью делается на спортивные мероприятия. Органы ТОС регулярно организуют массовые состязания, в том числе турниры по хоккею, мини-футболу, виртуальной игре в шахматы. Другое популярное направление — экологические инициативы. Органы ТОС организуют сбор макулатуры, ежегодно проводят акцию «Посади свое дерево». Например, в рамках акции «Посади свой кедр», организованной при участии бизнеса в этом году, на территории Кировского района было высажено 2,5 тысячи молодых кедров.

Снижению уровня подростковой преступности, по словам Татьяны Беспаловой, способствует привлечение юношей к охране общественного порядка. Также при многих органах ТОС сегодня созданы молодежные советы, самые активные участники которых имеют все шансы быть избранными в Молодежный парламент Новосибирской области.

Председатель ТОС «Бронный» Валентина Кинёва озвучила основные задачи, которые ставят перед собой общественники на 2020 год. Среди них — сохранение партнерских отношений со всеми организациями и учреждениями, включенными в работу органов ТОС; вовлечение в общественно-значимую деятельность новых активистов; повышение социальной ответственности бизнеса и привлечение предпринимателей к решению задач территорий; взаимодействие с представителями администрации и мэрии в сфере ЖКХ.

В будущем году активисты ТОС продолжат работу по организации праздников, детского и подросткового досуга по месту жительства и благоустройству дворов. Также общественники намерены продолжить сотрудничество с полицией в создании народных дружин и расширять взаимодействие с религиозными и национальными организациями.

Еще одну важную миссию территориального общественного самоуправления назвал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. Он отметил возможность влияния ТОС на многие принимаемые городскими властями решения.

«Активность в отстаивании своих прав, проявление инициатив по городским и районным вопросам — это ваш вклад в развитие Новосибирска, — обратился Дмитрий Асанцев к участникам собрания актива ТОС. — Представители депутатского корпуса и муниципальной власти всегда открыты для ваших предложений и диалога. Множество наказов, предложений и пожеланий депутаты получают именно от активистов ТОС.

Совместная работа муниципалитетов и советов микрорайонов повышает отдачу и эффективность принимаемых городскими властями решений. Поэтому вы всегда можете рассчитывать на поддержку депутатов».

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