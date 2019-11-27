Власти Новосибирска приняли решение по строительству надземного перехода на площади Лыщинского

Мэрия Новосибирска объявила тендер на разработку документации и работы по реконструкции площади Лыщинского, включая строительство надземного пешеходного перехода, против которого ранее выступили около трех сотен местных жителей.

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Управление дорожного строительства». Начальная цена контракта установлена в размере около 733,3 млн рублей. В соответствии с проектной документацией, подрядчик будет должен создать инженерно-топографический план и построить ряд сооружений, включая ливневую канализацию, дорогу и надземный пешеходный переход через улицу Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса и улицу Блюхера. Планируется, что переход будет оснащен лифтами для инвалидов, внутренним и наружным освещением, светопрозрачное ограждение будет сделано из монолитного поликарбоната. Прием заявок на участие в тендере завершится 4 декабря текущего года.

Напомним, ранее категорически против строительства надземного перехода на площади Лыщинского выступили новосибирцы. Планируется, что объект должен обеспечить доступ к «Многофункциональной ледовой арене», которую должны сдать к лету 2022 года. Однако горожане уверены, что реализовать проект не удастся, зато в результате местные жители лишатся наземных пешеходных переходов. «Проект реконструкции площади Лыщинского включает ликвидацию наземных пешеходных переходов, что является катастрофой для маломобильного населения, пожилых людей и людей (в основном, женщин) с колясками, т.к. средств установить лифты и эскалаторы у бюджета города нет», — говорится в петиции, обращенной к губернатору Андрею Травникову мэру Новосибирска Анатолию Локтю, размещенной на сайте change.org. К среде петицию подписали 279 человек.

Кроме того, отказаться от идеи надземного перехода ранее рекомендовали члены комиссии по транспорту Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска. По словам руководителя федерации автомобилистов России по Новосибирской области Вячеслава Ашуркова, «проектировщики не смогли предоставить подробную информацию по итогам транспортного моделирования».

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