Бывший начальник железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» филиала ОАО «РЖД» предстанет перед судом за получение взяток.

Органами следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный», сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, что в сентябре 2019 года бывшего главу станции арестовали в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом). По версии следствия, экс-начальник получал взятки от двух коммерческих организаций, общая сумма которых в период с мая по сентябрь 2019 года составила более 450 000 рублей. Взамен бывший начальник железнодорожной станции оказывал общее покровительство указанным компаниям.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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