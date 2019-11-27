Проанализировав уровень потребления мобильного интернета в Алтайском крае, компания МТС пришла к выводу, что к концу третьего квартала жители сельских районов опередили горожан. В целом по региону мобильный трафик за девять месяцев вырос более чем на 60%, а в число самых активных районов вошли Первомайский, Каменский, Тальменский, Павловский и Бийский, где каждый абонент в среднем ежемесячно «прокачивает» трафик, эквивалентный просмотру восьми серий «Игры престолов».

«С начала года МТС увеличила более чем на треть количество базовых станций 3G и LTE в Алтайском крае. Учитывая востребованность интернет-сервисов, мы продолжаем работать над точечным покрытием в районах региона – комментирует директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин. – Улучшено покрытие сети по трассе «Барнаул-Новосибирск» на участке Среднесибирский – Новоперуново. Планомерно устраняем цифровое неравенство в удаленных районах края. Доступ к скоростному мобильному интернету дает жителям края возможность комфортно пользоваться всеми востребованными ресурсами».

Самыми крутыми «серферами» среди районов Алтайского края оказались жители Тальменского (25 процентов от общего трафика абонентов края), Бийского (19 процентов), Первомайского (12 процентов), Каменского (9 процентов) и Павловского (6 процентов) районов. Как уже писал «КС» некоторое время назад, больше всего новых LTE‑станций было открыто в 2019 году именно в Тальменском и Первомайском районах. Именно LTE стало основным драйвером рынка мобильного интернета – по данным МТС, две трети абонентов края выходят в сеть со смартфонов (не реже раза в месяц). Три четверти трафика сегодня приходится на сеть четвертого поколения.

Кроме того МТС планирует в течение ближайшего месяца обеспечить покрытие сети LTE в селах Моховское Алейского района, Смазнево Заринского района, Сараса Алтайского района, а также Красногорское-2 и Усть-Иша Красногорского района.

Что касается жителей крупных городов, они по итогам третьего квартала оказались не такими активными, как сельчане. Здесь каждый абонент в среднем ежемесячно использует на треть меньше трафика, чем в сельской местности. Самыми активными оказались жители Барнаула – объем используемого ими трафика на одного абонента эквивалентен скачиванию 10 240 электронных книг. Далее следуют Бийск (9 500 книг) и Новоалтайск (8 700 книг). Четвертую позицию поделили между собой Заринск и Рубцовск (по 7 000 книг).

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