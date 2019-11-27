«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере «Авто»

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за компанию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере автобизнеса.

Среди участников опроса ─ компании, удержавшие свои позиции в текущем году и расширившие масштабы своего бизнеса.

ГК «Евразия Моторс» номинирована за открытие дилерских центров Mercedes—Benz и Skoda в Омской области.

номинирована за открытие дилерских центров Mercedes—Benz и Skoda в Омской области. ГК «Фастар» номинирована за открытие дилерских центров Mercedes—Benz и Volkswagen в Новосибирской области.

номинирована за открытие дилерских центров Mercedes—Benz и Volkswagen в Новосибирской области. «Медведь-Холдинг» номинирован за выход на первое место в Сибири по показателю доли рынка в основном регионе присутствия.

номинирован за выход на первое место в Сибири по показателю доли рынка в основном регионе присутствия. «Harley-Davidson Новосибирск» номинирован за запуск мотоцентра Harley-Davidson в Казани.

номинирован за запуск мотоцентра Harley-Davidson в Казани. Группа автодилерских предприятий «Эксперт» номинирована за запуск дилерского центра KIA в Новосибирске.

номинирована за запуск дилерского центра KIA в Новосибирске. Группа компаний «Сиалавто» номинирована за запуск второго дилерского центра KIA в Красноярске.

номинирована за запуск второго дилерского центра KIA в Красноярске. Группа компаний «Альбион Моторс» номинирована за официальный запуск полнофункционального дилерского центра Jaguar/Land Rover в Новосибирске.

номинирована за официальный запуск полнофункционального дилерского центра Jaguar/Land Rover в Новосибирске. «СТС-Автомобили» номинированы за запуск дилерского центра Chrysler/Jeep в Новосибирске.

номинированы за запуск дилерского центра Chrysler/Jeep в Новосибирске. ГК «Сибинпэкс» номинирована за запуск дилерского центра Haval в Новокузнецке.

номинирована за запуск дилерского центра Haval в Новокузнецке. «Сибтрансавто» номинирована за запуск дилерского центра Haval в Новосибирске.

номинирована за запуск дилерского центра Haval в Новосибирске. «АТЦ Томь» номинирована за запуск дилерского центра Haval в Кемерове.

номинирована за запуск дилерского центра Haval в Кемерове. «Арсенал Груп» номинирована за запуск дилерского центра Haval в Красноярске.

номинирована за запуск дилерского центра Haval в Красноярске. Группа компаний «Альт-Парк» номинирована за запуск дилерского центра Geely в Новосибирске.

номинирована за запуск дилерского центра Geely в Новосибирске. «КИА Центр Кемерово-Юг»/ «УАЗ Центр Кемерово» номинирован за вхождение в ТОП-10 самых крупных дилеров Сибири по доле рынка при наличии в портфеле лишь двух брендов

номинирован за вхождение в ТОП-10 самых крупных дилеров Сибири по доле рынка при наличии в портфеле лишь двух брендов Компании Fit Service и «Вилгуд» номинированы за запуск сервисных станций постгарантийного обслуживания в 2019 году.

Для участия в голосовании нужна авторизация. Кто из игроков автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»? Fit Service (0%)

ГК «Евразия Моторс» (Омская область) (0%)

«Вилгуд» (0%)

«КИА Центр Кемерово-Юг»/ «УАЗ Центр Кемерово» (Кузбасс) (0%)

«Арсенал Груп» (Красноярский край) (0%)

ГК «Эксперт» (Новосибирская область) (0%)

АТЦ «Томь» (Кузбасс) (0%)

«Сибтрансавто» (Новосибирск) (0%)

ГК «Сибинпэкс» (Кузбасс) (0%)

«Альбион Моторс» (Алтайский край) (0%)

«Альт-Парк» (Новосибирская область) (0%)

«Фастар» (Новосибирская область) (0%)

«СТС-Автомобили» (Новосибирская область) (0%)

«Медведь-Холдинг» (Красноярский край) (0%)

«Harley-Davidson Новосибирск» (Новосибирская область) (0%)

«Сиалавто» (Красноярский край) (0%)

Другая компания (0%)