«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере «Авто»

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за компанию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере автобизнеса.
Среди участников опроса ─ компании, удержавшие свои позиции в текущем году и расширившие масштабы своего бизнеса.
- ГК «Евразия Моторс» номинирована за открытие дилерских центров Mercedes—Benz и Skoda в Омской области.
- ГК «Фастар» номинирована за открытие дилерских центров Mercedes—Benz и Volkswagen в Новосибирской области.
- «Медведь-Холдинг» номинирован за выход на первое место в Сибири по показателю доли рынка в основном регионе присутствия.
- «Harley-Davidson Новосибирск» номинирован за запуск мотоцентра Harley-Davidson в Казани.
- Группа автодилерских предприятий «Эксперт» номинирована за запуск дилерского центра KIA в Новосибирске.
- Группа компаний «Сиалавто» номинирована за запуск второго дилерского центра KIA в Красноярске.
- Группа компаний «Альбион Моторс» номинирована за официальный запуск полнофункционального дилерского центра Jaguar/Land Rover в Новосибирске.
- «СТС-Автомобили» номинированы за запуск дилерского центра Chrysler/Jeep в Новосибирске.
- ГК «Сибинпэкс» номинирована за запуск дилерского центра Haval в Новокузнецке.
- «Сибтрансавто» номинирована за запуск дилерского центра Haval в Новосибирске.
- «АТЦ Томь» номинирована за запуск дилерского центра Haval в Кемерове.
- «Арсенал Груп» номинирована за запуск дилерского центра Haval в Красноярске.
- Группа компаний «Альт-Парк» номинирована за запуск дилерского центра Geely в Новосибирске.
- «КИА Центр Кемерово-Юг»/ «УАЗ Центр Кемерово» номинирован за вхождение в ТОП-10 самых крупных дилеров Сибири по доле рынка при наличии в портфеле лишь двух брендов
- Компании Fit Service и «Вилгуд» номинированы за запуск сервисных станций постгарантийного обслуживания в 2019 году.
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Кто из игроков автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»?
- Fit Service (0%)
- ГК «Евразия Моторс» (Омская область) (0%)
- «Вилгуд» (0%)
- «КИА Центр Кемерово-Юг»/ «УАЗ Центр Кемерово» (Кузбасс) (0%)
- «Арсенал Груп» (Красноярский край) (0%)
- ГК «Эксперт» (Новосибирская область) (0%)
- АТЦ «Томь» (Кузбасс) (0%)
- «Сибтрансавто» (Новосибирск) (0%)
- ГК «Сибинпэкс» (Кузбасс) (0%)
- «Альбион Моторс» (Алтайский край) (0%)
- «Альт-Парк» (Новосибирская область) (0%)
- «Фастар» (Новосибирская область) (0%)
- «СТС-Автомобили» (Новосибирская область) (0%)
- «Медведь-Холдинг» (Красноярский край) (0%)
- «Harley-Davidson Новосибирск» (Новосибирская область) (0%)
- «Сиалавто» (Красноярский край) (0%)
- Другая компания (0%)