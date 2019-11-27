Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях.

В 2023 году в России должны состояться молодежное первенство мира в Омске и Новосибирске, а также чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, лишить на 4 года российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

По словам министра физической культуры и спорта региона Сергей Ахапова, данная ситуация не повлияет на строительство Ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Волейбольный центр, в котором должны пройти несколько матчей мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, также будет достроен. «Реализация проектов в регионе продолжается. Это не обсуждается. Деньги как в федеральном, так и в региональном бюджете есть полностью до конца строительства всех объектов. И тот, и другой объект, которые являются грандиозными спортивными стройками на территории области, я про волейбол и хоккей, конечно же, будут достроены», — сказал журналистам на пресс-конференции 26 ноября Сергей Ахапов.

Как сообщает ТАСС, президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель не допускает возможности переноса чемпионатов мира. «Отмечу, что нам надо будет дождаться решения WADA 9 декабря, так как это важно, поскольку мы не знаем, что они решат. Исполком может принять предложение комитета, может изменить что-то в рекомендации, — сказал Рене Фазель. — Что касается вопроса по чемпионатам мира в России, то турниры уже распределены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно». Кроме того, глава федерации хоккея добавил, что юристы не видят способа изменения мест проведения соревнований. «У нас есть контракты, спонсоры под эти мероприятия. Перед этим турниром строятся новые арены в Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Я разговаривал с юристами, они не представляют, как это может быть все изменено», — прокомментировал Фазель.

Окончательное решение по вопросу условия участия России и российских спортсменов на предстоящих международных соревнованиях будет решен 9 декабря на внеочередном заседании исполкома WADA. «Я уверен, что рекомендации останутся рекомендациями. Если помните, за год до прошлой Олимпиады были похожие ситуации, рекомендации и требования тех или иных международных спортивных либо околоспортивных структур, также WADA. Ситуация, наверное, неприятная в первую очередь для спортсменов и тренеров. Дождемся 9 декабря», — прокомментировал Ахапов.

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