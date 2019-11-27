В рамках национального проекта «Демография» в районах Новосибирской области планируется открытие новых спортивных объектов – стадионов и арен.

В Новосибирской области продолжается реализация проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об итогах проведенных мероприятий и планах на ближайшие годы рассказал на пресс-конференции 26 ноября министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

По словам министра, в 2020 году должны построить стадионы в рабочем поселке Сузун, Мошково и моногороде Линево. Кроме того, планируется открытие ледовой арены в Краснообске, физкультурно-оздоровительного комплекса в Колывани и крытой спортивной площадки в Карасуке.

«За счет средств федерального бюджета с нашим софинасированием будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в Криводановке, в Чанах и в Маслянино на будущий год», — рассказал Ахапов. Также министр добавил, что до конца 2019 года планируется открытие двух спортивных объектов – физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Куйбышевском районе и спортивного комплекса в Тогучинском районе.

В регионе осуществляется финансирование 24 спортивных организаций Новосибирской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России, сообщает пресс-служба. Общий объем финансирования регионального проекта «Спорт – норма жизни» на 2019 год составляет 3 млрд 141 млн рублей. Планируемый объем финансирования на 2020 год — 4 млрд 624 млн рублей.

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