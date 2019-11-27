Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области приглашает жителей региона принять участие в народном голосовании за лучшие финансовые организации региона.
Голосование проходит на сайте в рамках ежегодной премии «Финансовый престиж». Жители могут отдать свои голоса за финансовые организации, оказывающие банковские, страховые и инвестиционные услуги до 31 января 2020 года.
Также установлены несколько номинации, в которых будут определены лучшие компании: «Банк года в сфере ипотечного кредитования», «Лучшее информационное наполнение сайта», «Лучшее клиентское обслуживание физлиц», «Самая удобная банковская карта», «Инновационный продукт года», «Лучший интернет-банк», «Лучшее клиентское обслуживание малого бизнеса» и «Социально ответственная организация».
По итогам голосования, в подведении которых будут учитываться контрольные проверки и оценки региональных экспертов, сформируют перечень организаций с наилучшей репутацией на рынке финансовых услуг с точки зрения потребителей.
Премия «Финансовый Престиж» проводится при поддержке проекта министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Она не предусматривает для участников материальной выгоды и является показателем доверия клиентов, качества сервиса и услуг.