Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области станет органом, уполномоченным на взаимодействие с минэкономразвития РФ для поддержки малого и среднего бизнеса.

Проект распоряжения правительства региона «Об областном исполнительном органе государственной власти Новосибирской области, уполномоченном на взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации по реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства» представил на заседании правительства министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Совещание провел первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

«Документ разработан для направления заявки и полного пакета документов для получения субсидий федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства на 2020-2022 годы. Планируемые суммы субсидий федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 2020 году составят более 205 млн рублей, в 2021 году – более 95,6 млн рублей, в 2022 году – порядка 340 млн рублей», – подчеркнул Андрей Гончаров.

Указанные средства будут направляться на софинансирование региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства» в рамках мероприятий гоcпрограммы области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». Правительство проект одобрило.

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