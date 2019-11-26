Через железную дорогу «Омск – Новосибирск» открыли новый путепровод, ставший самым длинным в Новосибирской области. Он также оснащен «умным освещением».

Новый путепровод, построенный по областной программе, находится в Коченёвском районе. Движение по нему 26 ноября открыл министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

«Путепровод позволит вывести транспорт на федеральную трассу, минуя рабочий поселок Коченёво, позволит разгрузить улицы рабочего посёлка и не терять время автомобилистов на железнодорожном переезде, – сказал Анатолий Костылевский. Также министр отметил, что на путепроводе установлена автоматизированная система управления освещением, которая будет включать и выключать электроэнергию в целях экономии в зависимости от времени суток.

Протяженность путепровода и подходов к нему составляет порядка 800 метров. Металлический мост проходит под тремя действующими и двумя перспективными железнодорожными путями. Работы по строительству путепровода проводились за счет средств областного бюджета. Сумма составила 339 млн рублей.

Запуск рабочего движения по мосту является одним из этапов ввода объекта в эксплуатацию. «Всего в Новосибирской области функционируют 11 путепроводов, и новый, Коченёвский путепровод, является 12-ым и самым длинным в регионе», — рассказал начальник отдела искусственных сооружений ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (заказчик объекта) Иосиф Кодалаев.

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