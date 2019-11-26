Прошедший съезд «Единой России» — это точка отсчёта не только парламентских выборов 2021, он дополняет контуры региональной кампании партии. О значении для Новосибирской области кадровых обновлений в федеральном руководстве ЕР и о главных итогах съезда с точки зрения местных единороссов читайте в материале «Континента Сибирь».

Кадры

События состоявшегося на этих выходных в Москве съезда «Единой России» не могли пройти мимо внимания активных или потенциальных участников политических процессов в Новосибирской области, независимо от их идеологических предпочтений. Борьба за мандаты по факту в разгаре — в сентябре 2020 года формируется новый созыв Законодательного собрания, Совета депутатов Новосибирска, еще около 5000 мест будут разыграны в различные представительные органы власти в муниципальных образованиях по региону. Первые лица местного отделения ЕР уже не раз заявляли о планах, иными словами об установке сверху, удержать доминирующие позиции. Этот тезис в присутствии секретаря генсовета Андрея Турчака повторили на недавней партконференции в Новосибирске губернатор Новосибирской области, глава регионального отделения ЕР Андрей Травников и руководитель новосибирского избирательного штаба партии, спикер Заксобрания Андрей Шимкив. На съезде еще раз акценты расставили президент страны Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев.

До последнего съезда в генеральном совете партии Новосибирскую область представляли вместе с Андреем Травниковым еще трое человек. Из федерального руководства ЕР в выходные был официально выведен экс-глава клиники Мешалкина Александр Караськов, который находится под домашним арестом по делу о мошенничестве. Сохранили свои места в руководящем составе партии заместитель председателя комитета по соцполитике Законодательного Собрания Новосибирской области Татьяна Есипова и координатор партийного проекта «Детский спорт» в Новосибирской области Александр Борматов. Бывший новосибирский партийный секретарь Валерий Ильенко еще год назад говорил о повышенном внимании Москвы к региону. Теперь в генсовете ЕР состоит шесть представителей Новосибирской области.

Двое вошли в высшую структуру — президиум генсовета. Один из них — стоявший у истоков образования партии, депутат Госдумы Александр Карелин. За много лет, которые отдал ЕР, он занимал в ней различные посты, в том числе бывал и в президиуме генсовета. В последнее время состоял в Высшем совете партии.

На фоне символического возвращения Карелина в привычный для него президиум генсовета не осталось незамеченным вхождение в этот ключевой партийный орган другого новосибирского депутата Госдумы — Виктора Игнатова. Он продолжает поступательно усиливать свои позиции в ЕР. В Госдуму от партии он избрался в 2016. Вскоре стал руководителем одного из межрегиональных координационных советов (МКС) ЕР, по линии которого отслеживал результаты партийной работы в Новосибирской и Омской областях. С декабря 2017 после реформирования структуры и распределения блоков по федеральным округам Игнатов координировал выборы, партстроительство и оргработу единороссов по всей Сибири как первый заместитель главы МКС по СФО. В 2019-м Игнатов курировал кампанию единороссов в Республике Алтай. А после её завершения стал уполномоченным координатором от генсовета на предстоящих выборах 2020 в Новосибирской области.

Судя по отзывам внутри новосибирской организации ЕР, первые роли и главную ответственность за результаты избирательной кампании в регионе делят секретарь новосибирского отделения партии, то есть губернатор, и глава избирательного штаба, то есть спикер Заксобрания. Присутствие Игнатова в генсовете позволяет доносить идеи регионального избирательного штаба или решать проблемы с федеральным руководством в онлайн-режиме, о чем он сам и говорил в интервью «Континенту Сибирь». Коммуникации между федеральным и местным руководством входят в сферу его задач как уполномоченного координатора.

Возвращение Карелина в генсовет партии вместе с вхождением туда Игнатова выглядит как способ уравновесить позиции отдельных единороссов в партийной иерархии. Но это может быть и выверенным предвыборным шагом. Не исключено, что конфигурация головной части списка единороссов в Законодательное собрание Новосибирской области уже готова. В интервью «Континенту Сибирь» Андрей Турчак говорил, что вероятнее всего «тройку» возглавит губернатор. Фамилия Карелина в списке единороссов безусловно сделала бы его весомее.

Это актуально с точки зрения кампании ЕР в региональный парламент, где, в отличие от Совета депутатов Новосибирска, вопрос о полном переходе к мажоритарной системе не стоит. Разрешение Москвы отказаться от голосования по спискам касается лишь административного центра. Не исключено, что на декабрьской сессии членам фракции ЕР в Совете депутатов Новосибирска будет рекомендовано консолидировано голосовать за то, чтобы в горсовете остались только одномандатники. Дискуссии продолжаются, некоторые источники «Континента Сибирь» настаивают, что речи о партийной установке сверху не идёт — решение должно быть принято на региональном уровне.

Если Карелин действительно получит мандат в новый созыв Заксобрания Новосибирской области, он его, скорее всего, передаст одному из коллег по списку. Интрига в том, откажется он от него, чтобы работать в нижней или же в верхней палате федерального парламента. По сведениям источников «КС» никаких решений, кто пойдет в СФ от ЗС не принято, они будут рассматриваться не раньше осени. Сейчас, напомним, новосибирский парламент представляет в Совете Федерации Владимир Лаптев.

Завершая тему кадровой ротации на съезде ЕР, отметим, что новичком в генеральном совете партии стала глава новосибирского отделения общественной организации «Воспитатели России» Татьяна Бурдина. Может быть, этим именем стоит завершить на данный момент и тему формирования будущей тройки ЕР в Заксобрание Новосибирской области, хотя по мнению большинства опрошенных «Континентом Сибирь» единороссов состав тройки Травников – Карелин – Шимкив был бы максимально эффективным с точки зрения влияния в различных социальных средах.

Обновление

Тот факт, что новый член генсовета Бурдина является еще одним представителем общественной организации в этой структуре, отлично укладывается в основной посыл съезда — курс на обновление, в том числе, формата партийной работы с гражданскими активистами. Этот тезис выделил в комментарии журналистам по итогам собрания единороссов в Москве губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он акцентировал внимание на утвержденное съездом решение переформатировать работу генсовета партии, внутри которого созданы шесть рабочих групп. В названии большинства из них уже заложена поставленная задача по наведению мостов с общественными организациями: по поддержке гражданского общества, по поддержке молодежных инициатив, по доступности и качеству коммуникаций с гражданами, также можно выделить группу «Правозащитный центр». Кроме того, сформированы блоки по кадровой политике и реализации национальных проектов.

На съезде губернатор Андрей Травников пояснил журналистам назначение изменений формата работы генсовета: «От президента Владимира Путина, председателя партии Дмитрия Медведева был дан абсолютно чёткий посыл, что «Единая Россия» остаётся основной силой, которая намерена представлять интересы своих избирателей от муниципального уровня до самого высокого представительства в Государственной думе. ЕР остаётся партией власти, как её называют. Конечно, это накладывает дополнительную ответственность. «Единая Россия» к ней готова, демонстрирует, что не намерена увлекаться популизмом и готова браться за самые сложные задачи. На это направлено и изменение формата работы генсовета», — отметил губернатор Новосибирской области.

Он называет своевременной инициативу более плотного сотрудничества «Единой России» с общественными организациями, в том числе правозащитными. «Я считаю, нужно использовать потенциал активных граждан, которые не приняли решение войти в какую-то политическую партию, но искренне работают над задачей реализации интересов граждан, оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Можно было бы объединить наши усилия. «Единая Россия» как мощная структура способна оказать подобным активистам дополнительное содействие, способствовать развитию гражданского общества нашей страны», — подчеркнул губернатор.

Выстраивание коммуникаций с гражданскими активистами и так называемыми общественниками может способствовать расширению кадровой скамейки «Единой России» в преддверии выборов. Вероятно, этот шаг можно расценивать и как попытку умерить поток критики в адрес партии власти. Такой вывод можно сделать и из слов Виктора Игнатова. «В обществе в принципе высок запрос на обновление, на вовлечение молодых и активных людей в политические процессы. Возможно, большое количество новых лиц мы увидим, в том числе, среди кандидатов. Некоторые из них будут выявлены по ходу нашего взаимодействия с общественными организациями», — отметил депутат Госдумы в интервью «Континенту Сибирь».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ ПАНФЁРОВ, первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Новосибирской области:

— Анализируя итоги партийного съезда, стоит выделить обновление тактики общения с избирателями. В первую очередь, речь идёт о недопустимости отсутствия диалога с населением. Этому направлению отвечают изменение формата работы общественной приёмной председателя партии, создание центра по защите прав граждан. Основной тезис съезда: «Единая Россия» — это прежде всего менеджер по защите интересов и прав жителей региона, страны. Есть установка на обновление партии за счёт привлечения новых лиц.

Идёт смена приоритетов, многие вещи раньше не принято было обсуждать, но реальность изменилось, в том числе, информационная — люди получают информацию в социальных сетях. Нужно быть готовыми. Но на местах вести политику, которая учитывает все эти нюансы, очень непросто и требует новых форм работы и алгоритмов действий.

ИГОРЬ КУДИН, председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска, член президиума регионального политсовета «Единой России» в Новосибирской области:

— По итогам съезда понятно, что руководители страны видят перспективы для роста партии. Дмитрий Медведев чётко сказал, что самовыдвиженцы путают избирателей, партийцы должны идти на выборы именно как представители «Единой России».

Основной лейтмотив выступлений президента страны Владимира Путина и лидера «Единой России» Дмитрия Медведева: ЕР — партия власти, которая должна быть ближе к людям, стать силой, которая защищает их интересы, задаёт больше вопросов чиновникам, жестко с них требует.

Хорошим итогом съезда я считаю вхождение двух депутатов Госдумы от Новосибирской области Александра Карелина и Виктора Игнатова в президиум генсовета ЕР. Это ключевой, самый оперативный, орган, который определяет политику партии. Виктор Игнатов укрепил свои позиции. Очевидно, что на выборах в Новосибирской области Александр Карелин с ним будет работать в тесной связке.

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