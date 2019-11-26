В магазинах «Обуви России» начнут продавать косметику и хозтовары

Федеральная группа компаний «Обувь России» с головным офисом в Новосибирске переводит свои магазины в формат маркетплейса, предоставив место для продаж хозтоваров, косметики и бытовой техники.

Как говорится в сообщении ГК «Обувь России», компания намерена предоставить сторонним продавцам – представителям как российских, так и зарубежных торговых предприятий — 30-50% торговых площадей в более 700 магазинах. По планам «Обуви России», ассортимент расширится в два раза за счет новых категорий — товаров для дома, хозяйственных товаров, декоративной косметики и мелкой бытовой техники. Это, по расчетам, позволит компании повысить коэффициент конверсии в рознице более чем в 1,5 раза и увеличить выручку действующих торговых точек на более чем 30% в ближайшие два года, а также «сгладить сезонность за счет введения дополнительных товарных групп». Взаимодействие с продавцами будет строиться через онлайн-платформу «Продаем», которая заработает с декабря 2019 года. Через эту же платформу продавцы будут контролировать размещение товаров в торговых точках и его реализацию.

«Обувь России» — первая публичная компания на российском обувном и fashion-рынке. По данным ГК на конец сентября текущего года, «Обувь России» представлена 895 магазинами (172 франчайзинговые) в 361 городе России. Основные бренды компании – Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra, Lisette. Выручка компании за 2018 год составила 11,53 млрд рублей, чистая прибыль – 1,33 млрд рублей.

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