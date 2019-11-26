Новосибирской детской больнице купят МРТ за 77,5 млн рублей

В Новосибирске объявлен тендер на закупку магнитно-резонансного томографа (МРТ) для детской городской клинической больницы № 1. Начальная стоимость контракта составила 77,5 млн рублей.

Как уточняется в документах тендера, закупка проводится в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы». Напомним, в начале октября текущего года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Новосибирской области 207,5 млн рублей из резервного фонда на покупку нового оборудования для медицинских учреждений. Как пояснял тогда министр здравоохранения региона Константин Хальзов, средства пойдут на покупку 19 флюорографов для 18 больниц и поликлиник региона, а также приобретение МРТ для детской больницы.

Заявки на участие в тендере комиссия начала принимать в минувший понедельник и закончит 4 декабря. В детской городской клинической больницы № 1 корреспонденту «Континента Сибирь» пояснили, что раньше здесь работал только компьютерный томограф. Поставку нового МРТ в больнице ожидают уже в январе 2020 года.

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