Муниципалитетам увеличат субсидии из областного бюджета на приобретение современных автобусов в рамках областной госпрограммы.

Соответствующие изменения в областную госпрограмму «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» были одобрены 25 ноября на заседании правительства региона.

В ходе совещания, которое возглавлял губернатор Андрей Травников, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский рассказал о предложении с 2020 года возместить перевозчикам 30% фактических затрат по приобретенным автобусам, осуществляющих перевозку льготных категорий граждан на межмуниципальных маршрутах на внутриобластном сообщении. По мнению министра, это позволит повысить активность перевозчиков по обновлению подвижного состава, обеспечить финансовую устойчивость транспортных предприятий.

Кроме того, предложено увеличить субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов местным бюджетам муниципальных образований с 10% до 20% стоимости приобретения одной единицы автобуса с улучшенными экологическими характеристиками и работающими компримированном газе.

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