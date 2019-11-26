Дольщики обанкротившегося застройщика «Реставрации» получат почти 3 млрд рублей из бюджета

Дольщики обанкротившейся компании «Реставрация» — одного из крупнейших в прошлом игроков строительного рынка Красноярска — получат почти 3 млрд рублей из бюджета. Дома достраиваться не будут – в них обнаружена высокая доля брака. Эксперты считают это решение экономически оправданным, а власти уже учли дополнительные траты в последней корректировке бюджета.

Дома обанкротившегося красноярского застройщика «Реставрация» достраиваться не будут. Вместо этого дольщики получат финансовые компенсации. Такое решение принял Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Согласно информации на официальном сайте организации, речь идет об инвесторах 10 объектов: 4 домов ЖК «Эдельвейс» в Октябрьском районе Красноярска и 6 домов ЖК «Фестиваль» в Советском. Решение связано с большим количеством выявленных дефектов в работе и стройматериалах: кирпич низкого качества, множество сколов и трещин. Для достройки потребовалось бы провести частичный демонтаж домов, что увеличило бы стоимость и сроки реализации проектов.

Выплаты компенсаций начнутся уже в декабре. Предполагается направить на эти цели около 2,8 млрд рублей за счет компенсационного фонда. Размер компенсации в каждом конкретном случае «будут рассчитывать по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах». При этом, как утверждается, размер денежных компенсаций в среднем на 14% превысит размер суммы, уплаченной застройщику согласно договору долевого участия. Стоимость квадратного метра будет оцениваться в размере от 39 до 46 тыс. рублей.

«Было решено восстановить права дольщиков путем выплаты компенсаций. Дольщиков проинформировали через официальный сайт Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. На ресурсе доступен сервис подачи заявления на выплату. Каждый может записаться на удобную ему дату и время», — пояснил заместитель генерального директора публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» Алексей Ниденс, добавив, что за первые сутки на конкретные дату и время записались уже более сотни дольщиков.

Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица положительно оценил такое решение, обратив внимание, что дольщикам «Реставрации» «не придется ждать три года, в течении которых планировалось достроить все десять объектов застройщика».

Как сообщал «Континент Сибирь», о проблемах СК «Реставрация», работавшей на рынке с 1990 года, стало известно еще в сентябре прошлого года. В дальнейшем в результате ее банкротства число проблемных домов возросло сразу на 10, а количество обманутых дольщиков – более чем на 1 тыс. человек (до того момента их общее число в крае оценивалось в 2 тыс.)

Депутат Законодательного собрания Красноярского края от партии ЛДПР Алексей Кулеш считает решение не достраивать дома «Реставрации» оправданным и принятым в интересах дольщиков. «Закон предусматривает возможность выбора между достройкой и компенсацией исходя исключительно из экономической целесообразности. В рассматриваемом случае решение полностью в интересах людей – они не только не потеряли деньги, но и получат чуть больше вложенного, с учетом инфляции, и смогут купить себе жилье в другом месте. Конечно, останется вопрос, что делать с недостроями. По закону объекты попадают в конкурсную массу и решение о их судьбе – полностью в руках нового собственника. Конечно, выплата такой суммы – это нагрузка и на краевую казну. Но эти деньги уже учтены в последней корректировке бюджета на уходящий год», — рассказал он.

По информации регионального минстроя, до конца года Наблюдательный совет должен рассмотреть судьбу еще 8 домов в Красноярске и Сосновоборске. Речь идет о проектах ООО «КрасЗападСибСтрой», ООО «Сибстройинвест», ООО «Емельяновская слобода», ООО «АртиСтрой-М», ООО «Строй Индустрия» и ООО «Строй-Проект».

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