Банк России совместно с Росстатом подвел итоги инфляции за октябрь. Если в среднем по России этот показатель уже достиг таргета в 4% (в октябре инфляция в России составила 3,8%), то в Сибири он уменьшился до 4,3% после 4,5% в сентябре. Основной вклад в инфляцию, как и в прошлые месяцы, делают цены на продовольствие.

«Инфляцию снижают два основных фактора: рост предложения на отдельных продуктовых рынках и сдержанная динамика потребительского спроса. В стране снижаются инфляционные ожидания населения, это несколько охлаждает потребительский спрос», – комментируют эксперты ЦБ. Таким образом, можно сделать вывод, что люди постепенно привыкают жить в условиях низкой инфляции и в ответ на изменение цены на что-либо все реже возникает реакция «срочно купить, пока не подорожало еще сильнее».

Основной вклад в снижение темпов прироста цен внесла динамика цен на легковые автомобили, спрос на которые остается слабым. В целом годовая непродовольственная инфляция в Сибири замедлилась до 2,9% в октябре после 3,3% в сентябре.

Что касается прироста цен на продовольствие, он тоже уменьшился по сравнению с прошлым месяцем и составил в октябре 4,7% против 4,8% в сентябре. Максимальный вклад в замедление инфляции продуктов питания внесли цены на мясопродукты. В октябре в регионах СФО росло предложение мяса и мясопродуктов. Выросшая конкуренция замедлила рост цен. Годовой рост цен на свинину снизился до 2% в октябре после 2,3% в сентябре, на куриное мясо – до 6,6% после 10,3%, на вареную колбасу – до 3,2% после 4,2%, на сосиски, сардельки – до 2,9% после 4,6%. Рост предложения в сегменте более дешевых мясных продуктов стал реакцией производителей на изменение в структуре потребительского спроса.

В СФО в октябре повысился годовой темп прироста цен на фрукты, в частности на бананы. Розничные цены выросли вслед за мировыми на фоне нестабильной политической ситуации в Эквадоре. Но самый большой рост показала гречневая крупа, которая подорожала в октябре на 31% в годовом исчислении после 18% в сентябре. Определенный эффект в такой рост оказал и эффект низкой базы – в 2018 году цены на гречиху упали до минимума и эксперты уже тогда предсказывали значительный рост.

«Богатый урожай прошлых лет вынудил производителей снизить цены на гречиху. В октябре 2018 года годовое снижение цен составило 33%. Такие низкие цены сделали выращивание этой культуры нерентабельным, – комментирует начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев. – В 2019 году сельхозпредприятия сократили посевные площади гречихи, чтобы не допускать перепроизводства и последующего падения цен и выручки. В результате урожай в 2019 году уменьшился, а цены начали расти. Фактически, они возвращаются к равновесному уровню прошлых лет. Например, в Кемеровской области цены на гречку в октябре в годовом выражении выросли на 43%. Но даже при таком росте средняя цена на гречку – 52 рубля – меньше, чем в октябре 2017 года – 55 рублей».

Если рассмотреть отдельные регионы, сильнее всего в октябре инфляция снизилась в Иркутской области и Республике Хакасия. В Новосибирской области инфляция за прошедший месяц выросла до 4% после 3,9% в сентябре – регион вошел в число тех, где особенно ярко проявили себя факторы, ускорившие инфляцию на рынке продовольствия и в услугах связи.

По мнению экспертов, это объясняется тем, что в НСО снизилось предложение импортных фруктов. Бананы в октябре в Новосибирской области были на 27% дороже, чем в октябре прошлого года, груши – на 6%, апельсины – на 2,7%. С другой стороны, как и в целом по округу, замедлился рост цен на мясо и мясопродукты, яйца. Дешевле, чем в октябре прошлого года, стоили сахар, овощи «борщевого набора». Рост предложения усилил конкуренцию производителей. В сегменте услуг темп прироста цен повысился до 6,7% в октябре после 6% в сентябре. Динамику цен на услуги, в частности, определили решения мобильных операторов по повышению тарифов, в результате услуги беспроводной связи в Новосибирской области подорожали в октябре на 15,5% по сравнению с прошлым годом (в сентябре – на 8,6%).

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