Председателю СО РАН академику Валентину Пармону присвоено почетное звание кавалера национального ордена «За заслуги» за упрочение научного сотрудничества и обмена между двумя странами.

Валентин Пармон встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в РФ Сильви Берман, из рук которой получил орден «За заслуги» — второй по значимости универсальный национальный орден после ордена Почетного легиона, который вручается за особые военные и гражданские заслуги перед Францией, сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Председатель рассказал послу о взаимодействии сибирских и французских ученых в области химии. «В Лионе есть полный аналог Федерального исследовательского центра “Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН”, расположенного в Академгородке. В настоящее время это крупнейший химический институт в России. Мы были созданы практически одновременно: в 1958 году был создан ИК СО РАН, в 1959 — IRCELYON. Мы являлись первыми институтами катализа в мире. На протяжении более 50 лет у нас идет теснейшее взаимодействие», — отметил Валентин Пармон.

Посол проявила интерес к современному состоянию науки в Сибири, в частности — к программе «Академгородок 2.0» и научному сотрудничеству с компанией Huawei. «Вручая вам эту награду, Франция выражает свое восхищение и признательность за ваш личный и профессиональный путь. Вы сыграли решающую роль в сотрудничестве России и Франции и упрочении одного из самых крупных научных инновационных центров России в Академгородке», — обратилась посол к главе отделения наук.

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