На съезде «Единой России» 23 ноября депутат Госдумы от Новосибирской области ВИКТОР ИГНАТОВ вошел в президиум генерального совета «Единой России» вместе с коллегой по федеральному парламенту, избранным от той же территории, Александром Карелиным. О других итогах партсъезда и акцентах, которые определяют тактику ЕР, в том числе, на ближайших выборах в стране, регионе и в Сибирском федеральном округе политик рассуждает в интервью «Континенту Сибирь».

— Каждый съезд «Единой России» предваряют разговоры о запросе на изменения в работе партии, на повышение эффективности её деятельности. Сейчас, когда ЕР готовится к большим выборам, это особенно актуально. Что бы вы выделили по итогам прошедшего собрания однопартийцев в Москве?

— После съезда прошли заседания обновленного генсовета «Единой России» и президиума генсовета. Были утверждены изменения, касающиеся работы партии. В частности, стоит упомянуть о создании на базе Центрального исполнительного комитета ЕР проектного офиса, который будет сосредоточен на вопросах подготовки к выборам. Его возглавил Роман Любарский. По сути, речь идет об аналоге избирательного штаба.

— Офис задумывается исключительно как федеральный проект или его филиалы и соответственно партийные посты будут созданы в регионах?

— Сложно говорить, пока окончательно офис не сформирован. Не исключаю, что аналоги появятся на базе исполкомов на территориях, где предстоят важные избирательные кампании. Сам проектный офис начнет работать уже в 2020 году.

— Также на съезде было заявлено об инициативе создать рабочие группы внутри генсовета. В какие рабочие группы войдут представители Новосибирской области, какие посты займут?

— Создается шесть рабочих групп: по кадровой политике, по реализации национальных проектов, по поддержке гражданского общества, поддержке молодежных инициатив, по доступности и качеству коммуникаций с гражданами, а также группа «Правозащитный центр». Члены генсовета в зависимости от своих приоритетов и пожеланий войдут в эти структуры. Изберём сопредседателей, дальше работа генсовета будет строиться по соответствующим направлениям.

— Насколько изменения, о которых вы говорите, реально влияют на эффективность партийной работы? Отражаются они вообще на перспективах «Единой России»?

— Никогда так рано мы не стартовали. Выборы в Госдуму в 2021 году, а подготовка уже идёт. Тем более актуальны эти изменения для Новосибирской области, где в 2020 году ожидается одна из самых главных и сложных в стране кампаний. Мы избираем депутатов горсовета Новосибирска, регионального Заксобрания, распределяются более 5000 мандатов в муниципальных образованиях по области. Особое внимание к нашему субъекту со стороны федерального руководства «Единой России» понятно. Новосибирская область увеличила представительство в генеральном совете партии. Впервые два человека от территории стали членами президиума генсовета — самого оперативного партийного органа.

— Членами президиума генсовета ЕР стали вы и ваш коллега по Госдуме Александр Карелин, также избранный от Новосибирской области. Вы еще в октябре были названы в качестве уполномоченного координатора от генсовета ЕР на выборах в регионе. Александр Карелин в генсовете — это больше федеральная фигура, авторитет партии? Или на выборах в Новосибирской области он будет играть определенную роль, полномочия будут ему отведены в избирательном штабе?

— У Александра Александровича богатый политический и электоральный опыт. Плюс личное влияние, известность и авторитет. Моя позиция как куратора выборов в Новосибирской области: договариваться о максимальном включении Карелина в избирательную кампанию 2020. Нет сомнений, что он будет очень нужен в процессе.

— Еще одна инициатива ЕР, обозначенная на съезде, — поддержка общественных и правозащитных организаций.

— У нас и раньше были партнерские отношения со многими общественными организациями. Сейчас активизируем это направление, проводим всевозможные исследования по выявлению лидеров общественного мнения. По возможности попытаемся сделать этих людей своими союзниками, если сегодня они таковыми не являются. Понятно, насильно мил не будешь, есть среди них и оппозиционеры. Но мы готовы взаимодействовать не только со своими сторонниками. Приоритет — найти людей, которые разделяют наши ценности.

— В Новосибирской области выбор богат — активных общественников, правозащитников хватает…

— Новосибирская область отличается развитым гражданским обществом.

— Так можно попытаться сократить количество критики в свой адрес, привлекая некоторых яростных оппонентов в свой стан? Как акцент на взаимодействие с общественными организациями отразится на формировании пула кандидатов «Единой России» в Новосибирской области?

— В обществе в принципе высок запрос на обновление, на вовлечение молодых и активных людей в политические процессы. Возможно, большое количество новых лиц мы увидим в том числе среди кандидатов. Некоторые из них будут выявлены по ходу нашего взаимодействия с общественными организациями. Есть еще процедура праймериз, через которые нужно пройти перед тем, как заручиться поддержкой партии на выборах. Есть процедурные вопросы: нужно провести переговоры, выявить наиболее популярных и политически амбициозных людей, попытаться их сделать нашими сторонниками, чтобы они могли принять участие в предварительном голосовании. А оно в Новосибирской области пройдет уже весной 2020 года — времени не так много.

— Предварительное голосование планируется сделать открытым? Или предполагается, что в праймериз примут участие только люди, отобранные ЕР?

— Решение окончательно президиумом генсовета не принято. Предварительно обсуждается первая, открытая, модель.

— По итогам партийного съезда какие ещё акценты стоит выделить с точки зрения стратегии ЕР в Новосибирской области 2020? Особенно актуален вопрос о борьбе за сохранение позиций в Новосибирске, где партия пропустила целый электоральный цикл — выборы мэра.

— Безусловно, наиболее сложная ситуация для «Единой России» в Новосибирске. Если партия не участвует в выборах, она теряет и сторонников, и рейтинг. Но я думаю, успеем наверстать. Наши городские депутаты очень активны и объективно сильны. Выборы в горсовет, мне кажется, менее политизированы, чем в Законодательное собрание и уж тем более в Государственную думу. Хотя Новосибирск — это огромное муниципальное образование, но все-таки представители Совета депутатов максимально близки к избирателям, к решению их насущных конкретных задач. Для таких одномандатников (горсовет — это в основном они) выборы, по сути, отчет о проделанной работе, сбор наказов. Если они на протяжении нескольких лет демонстрировали способность исполнять пожелания жителей, то уровень доверия к ним будет высок. Не важно от какой партии они выдвигаются. Так что, когда мы ставим цель сохранить большинство в городском совете, мы возлагаем большие надежды на действующих одномандатников.

— Ротация в руководящих органах партии, которая произошла на съезде, влечёт изменения, в том числе, и в межрегиональном координационном совете ЕР по СФО. Раньше его возглавлял член Совета федерации от Кузбасса, секретарь кемеровского отделения партии Алексей Синицын. Он был выведен из президиума генерального совета ЕР, следовательно не может возглавлять МКС по СФО?

— Решение о руководителе должен принять президиум генсовета в ближайшее время. Я как заместитель председателя МКС по СФО, очевидно, по-прежнему буду курировать выборы в Новосибирской области и в Республике Алтай. На МКС в партийной структуре возложен серьезный функционал: это кадровые вопросы, сопровождение выборных кампаний и так далее. В 2020 году, помимо Новосибирской области, предстоит кампания в Томскую городскую думу. Уже в этом году, 22 декабря — выборы мэра Абакана.

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