Делегация управленцев из Новосибирской области по итогам двухнедельной проектной работы представила предложения по улучшению нацпроектов.

Работа проходила в Москве на площадке президентской академии – РАНХиГС. Предложения, разработанные представителями регионов России и представленные в Москве в рамках федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров», должны помочь улучшить динамику реализации национальных проектов.

В состав участников, представляющих Новосибирскую область, вошли начальник отдела пресс-службы правительства департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Роман Кулаковский, заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Елена Макавчик, начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Эпов, заместитель начальника управления жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства министерства ЖКХ и энергетики региона Евгений Юрченко, сообщает пресс-служба.

Предложения касались нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» а именно направлений «Технология и организация строительства автомобильных дорог» и «Вопросы управления жилищным фондом города и формирования городской среды». «Федеральным экспертам были представлены наши предложения, касающиеся, в частности, вопросов реконструкции ветхого жилого фонда, расселения граждан из аварийного жилья. Во время проектной работы был рассмотрен широкий круг вопросов, связанный с формированием комфортной городской среды, развития систем инженерной инфраструктуры», – отметила заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.

Кроме того, начальник управления дорожного комплекса регионального минтранса Сергей Эпов рассказал о проекте образования сотрудников муниципалитетов с целью эффективной реализации мероприятий федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект включает в себя пять шагов: проведение обучения, создание института регионального наставничества и механизма обратной связи между регионом и муниципалитетами, мотивация сотрудников, доработка информационного ресурса в части дополнения сервиса по обмену практиками, получение готовых кейсов.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, а также создания комфортных условий для проживания.

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