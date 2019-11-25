В Новосибирске пройдут гастроли балета Монте-Карло

В феврале в Новосибирск приедет с гастролями созданная Ее Высочеством Принцессой Ганновера труппа балета Монте-Карло. Коллектив под руководством Жана-Кристофа Майо выступит на сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ).

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе НОВАТа, гастроли балета Монте-Карло пройдут в юбилейный для театра 75-й сезон. Выступления запланированы на вторую половину февраля, продажа билетов начнется в декабре по цене от 1,5 тыс. рублей. Закупка на организацию гастрольного тура прошла в сентябре, начальная цена контракта, по данным «Контур Фокус», составляла 150 тыс. евро.

По информации театра, балетная труппа представит на Большой сцене НОВАТа спектакль «Укрощение строптивой» на музыку Дмитрия Шостаковича в постановке Жана-Кристофа Майо. В постановке примут участие прима-балерина Большого театра Евгения Крысанова, первая исполнительница партии Катарины в мировой премьере «Укрощения строптивой», а также премьер Большого театра Владислав Лантратов.

Балет Монте-Карло – одно из традиционных культурных явлений княжества Монако, традиции танца в котором идут от антреприз Сергея Дягилева, его «Русских сезонов». Традиции балета в Монако возродились в 1985 году благодаря Ее Высочеству Принцессе Ганновера, балет Монте-Карло возглавил главный хореограф Национального хореографического центра города Тур Жан-Кристоф Майо.

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