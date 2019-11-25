«Умную остановку» на проспекте Карла Маркса, 6а оборудовали системой сурдоперевода для людей с ограниченными возможностями здоровья.

До конца года системой сурдоперевода оснастят еще 10 остановок города, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. В будущем на «умных остановках» для граждан с ограниченными возможностями слуха будет предусмотрена и видеосвязь с операторами службы спасения.

«Эту идею мы впервые обсудили на форуме «Город безграничных возможностей». Встал вопрос: как люди, которые не слышат, не говорят могут оперативно получить информацию? Если остановка «умная», она должна обеспечивать доступность среды в том числе для этой категории граждан. Сегодня я ознакомился с пилотным проектом. Есть некоторые вопросы. В частности, сколько сурдопереводчиков должно быть задействовано для обслуживания сети «умных остановок», какой график работы у них должен быть. Возможно, их стоит заменить электронным роботом, который мог бы отвечать на все вопросы, в том числе общаться при помощи жестов. Эти задачи нам предстоит решить», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Как рассказала директор ООО «Сурдофон» Ирина Демидёнок, в Новосибирской области проживает около пяти тысяч граждан с ограниченными возможностями слуха. Обратиться к прохожим за помощью такие люди не могут и потребность в функции сурдоперевода высока.

Основной же функцией «умного блока» на остановках является составление маршрутов и поиск организаций. Кроме того, есть возможность посмотреть достопримечательности города и также выстроить к ним маршрут. Такие остановки оборудованы сенсорными экранами, которые работают при температуре до минус 40 градусов.

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