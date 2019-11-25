Несколько предприятий Алтайского края заключат соглашения с минпромторгом России о предоставлении господдержки в виде льготного займа.

7 предприятий региона могут получить поддержку от государства на развитие экспортного потенциала: «Зиас Машинери», «Полимерпласт», «Алтайвитамины», «Ренессанс Косметик», «СиСорт», «Алтайский Химпром» и Алтайский завод прецизионных изделий, сообщает пресс-служба правительства края.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» правительство региона формирует перечень производителей регионального значения — участников корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Организациям, прошедшим квалификационный отбор и попавшим в перечень, получат кредиты на развитие производства по ставке на 4,5% ниже среднерыночной в широкой сети банков.

По уточнению минпромторга, таким компаниям обеспечат доступ к механизмам льготного кредитования по инвестиционным кредитам на создание экспортно ориентированного производства в России и за рубежом, постэкпортному финансированию и международному факторингу и аккредитивам.

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