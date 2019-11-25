Таможенные органы Иркутской области возбудили два уголовных дела по факту контрабанды древесины в Китай и невозврата в Россию из-за рубежа валютной выручки суммой более 87,7 млн рублей.

Местная организация в период с декабря 2018 по апрель 2019 заявила на вывоз в Китай около 3,7 тыс. куб. м пиломатериалов общей стоимостью 31,3 млн рублей. Договоры купли-продажи товара были фиктивными.

«Иркутской таможней возбуждено два очередных уголовных дела по факту контрабанды пиломатериалов хвойных и лиственных пород в Китай, а также по факту нарушений валютного законодательства, связанных с непринятием мер по возврату из-за рубежа валютных денежных средств в особо крупном размере за поставленную древесину. Было установлено, что на счета российских банков в срок, предусмотренный заключенным контрактом между иркутской и маньчжурской фирмами, не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы региональной таможни.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по факту контрабанды стратегически важного товара в крупном размере и по п. а ч. 2 ст. 193 УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств за поставленный товар в особо крупном размере.

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