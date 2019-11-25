На съезде партии «Единая Россия» была проведена плановая ротация, в результате которой в генсовет партии вошли шесть представителей Новосибирской области.

На XIX съезде партии стало известно, что в генеральный совет «Единой России» от Новосибирской области вошли: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения заксобрания Татьяна Есипова, региональный координатор партпроекта «Детский спорт», инициатор проекта «Герои с нашего двора» Александр Борматов и руководитель реготделения общественной организации «Воспитатели России» Татьяна Бурдина.

Кроме того, по сообщению пресс-службы регионального отделения «Единой России», в президиум генсовета партии вошли депутаты госдумы Александр Карелин и Виктор Игнатов.

«Впервые от Новосибирской области 6 человек вошли в генеральный совет партии «Единая Россия». Также впервые представители нашего региона вошли в президиум генерального совета — я и Александр Александрович Карелин. На мой взгляд, состоящий из 35 человек президиум партии — самый главный оперативный орган «Единой России». Представительство нашей области говорит о значимости предстоящих электоральных циклов в регионе дляпПартии в целом. Включение представителей Новосибирской области в руководящие органы партии подразумевает сложность предстоящих выборов», — прокомментировал депутат Виктор Игнатов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.