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Конкурс на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в «Толмачево» приостановлен ФАС
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В коттедже экс-председателя СО РАН прошли обыски
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Новосибирский синхротрон в 2020 году может получить 1 млрд рублей
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Виктор Игнатов и Александр Карелин вошли в высший руководящий состав «Единой России»
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Экс-управделами СО РАН рассказал о схеме приватизации учеными государственных коттеджей
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Центр культуры и отдыха «Победа» награжден орденом министерства культуры Франции
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Реклама на фасадах Новосибирска будет размещаться по новому регламенту
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Экспорт продукции АПК Томской области в страны ЕС вырос на 20 %
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«Ростелеком» обновит пункты весового контроля на дорогах НСО за 138 млн рублей
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От надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского в Новосибирске предлагают отказаться
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Дмитрий Савельев рассказал о путях поддержки аграриев
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ВВП новосибирского аэропорта Толмачево подождет частного инвестора
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Долги экс-главы омского «Мостовика» Олега Шишова превысили 43 млрд рублей
Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»
Генеральный директор и владелец Сибирского офиса компании «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления
Директор «ИнтерПроект»
Предприниматель, основатель компании «Океан вкусов»
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