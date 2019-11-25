Федеральная антимонопольная служба приостановила конкурс на выполнение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Толмачево».
По сведениям сайта госзакупок, конкурс на реконструкцию ВВП-2 новосибирского аэропорта приостановлен по требованию контрольного органа. Это связано с жалобой, которая была подана организацией ООО «Сибирский кедр».
«ООО «Сибирский кедр» обращается к Вам с жалобой на действия заказчика, которые по мнению Заявителя нарушены: в части пунктов конкурсной документации и приложений к ней», — сказано в документе. Заказчиком, указанным в жалобе, является Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
Стоимость контракта на выполнение подрядных работ составляет 3,6 млрд рублей. Рассмотрение жалобы назначено на 27 ноября 2019 года.