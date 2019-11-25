В коттедже экс-председателя СО РАН прошли обыски

В коттедже бывшего председателя СО РАН Александра Асеева прошли обыски, предположительно связанные с уголовным делом о незаконной приватизации госнедвижимости.

Как сообщает ТАСС, обыски в доме Александра Асеева сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели в минувшее воскресенье. «В доме сейчас проходят обыски. Они идут с середины дня. Вообще к нам пытались прорваться еще вчера вечером, когда я вернулся из командировки, из-за этого пришлось ночевать в гостинице, чтобы «гостей» не пускать. В доме нахожусь я, моя жена, наш адвокат и трое понятых», — цитирует академика информагентство. Дозвониться до Александра Асеева в понедельник «Континенту Сибирь» не удалось, телефон экс-председателя СО РАН выключен.

Следственно-оперативные действия в коттедже ученого, предположительно, связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении бывшего управделами СО РАН, 77-летнего Эдуарда Скубневского. По версии следствия, в 2014 году он нарушил закон и порядок предоставления служебных помещений, заключив с Александром Асеевым на безвозмездной основе договор служебного найма жилого помещения – коттеджа. В 2015 году право на недвижимость, до этого находившуюся в госсобственности, оформила дочь Асеева. «В ходе незаконных действий управляющего делами СО РАН произошло выбытие объекта недвижимости из собственности РФ и причинение ущерба бюджету на сумму более 67 млн рублей», — сообщили на прошлой неделе в СУ СК России по Новосибирской области.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.