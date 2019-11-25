Минобрнауки РФ представило проект постановления, в котором указаны временные сроки и суммы финансирования новосибирского синхротрона.

Финансирование строительства синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ»), который создается в Новосибирской области по национальному проекту «Наука» и входит в программу Академгородок 2.0, может начаться с 2020 года.

«Осуществить в 2020-2024 годах бюджетные инвестиции в проектирование и строительство объекта «Центр коллективного пользования (ЦКП) «СКИФ» (Новосибирская область, мощность, подлежащая вводу, — 150 тыс. кв. м, срок ввода в эксплуатацию — 2024 год, включая создание источника синхротронного излучения поколения 4+ в 2023 году)», — говорится в проекте документа, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов. Также согласно нему, в 2020 году на создание «СКИФа» предполагается выделить 1 млрд рублей, в 2021 — 3,4 млрд, в 2022 — 10,5 млрд, в 2023 — 12,9 млрд, в 2024 году — 9,3 млрд рублей.

Напомним, что совет по реализации федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы утвердил проект ЦКП «СКИФ», являющегося флагманом программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Реализация проекта, общая стоимость которого оценивается примерно в 40 млрд рублей, позволит на десятилетия обеспечить Сибирский и соседние регионы высокопроизводительной современной инфраструктурой для решения задач материаловедения, биологии и медицины.

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