Экспорт продукции агропромышленного комплекса Томской области в страны Евросоюза за год вырос на 20%.
Об этом сообщил журналистам губернатор Томской области Сергей Жвачкин. «Это сотрудничество переросло сегодня в экономические связи. Мы со многими странами (ЕС) сегодня развиваем сотрудничество и за год в сфере АПК увеличили экспорт томской продукции на 20%», — сказал глава региона.
В 2018 году послы 15 европейских стран посетили Томскую область. Представители иностранных государств отметили качество экологически чистой продукции томских пищевиков. «Нужно сказать, что сейчас Европейской комиссией принимается новый «зеленый курс» — программа на пять лет. Она открывает новые возможности для сотрудничества с Томской областью, которая является поставщиком экологически чистой пищевой продукции», — сказал журналистам посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер в ходе своего визита в регион.
Кроме того, посол добавил, что Томская область сориентировалась на рынке, где начал расти спрос на экологически чистую продукцию, открывая на этой базе новые бизнес-возможности.