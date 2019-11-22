Проект «Умное голосование» будет применен на предстоящих выборах в Новосибирской и Томской областях. В 2020 году в РФ пройдет единый день голосования.
Использовать программу «Умного голосования» на выборах в 2020 году призывает на своем сайте глава федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков.
Смысл проекта «Умное голосование» заключается в том, чтобы предложить гражданам проголосовать за кандидата, который имеет больше всего шансов обогнать представителя партии «Единая Россия». После заполнения специальной формы, перед голосованием приходит сообщение с рекомендацией – кому из кандидатов стоит отдать свой голос.
На сайте приводится статистика, в соответствии с которой 20% кандидатов «Умного голосования» в 2019 году стали депутатами заксобраний регионов или городских дум (горсоветов) региональных столиц. Еще более 50% — заняли вторые места в своих округах.
«Нам нужно больше регистраций на сайте «Умного голосования»», — пишет Леонид Волков. Потому что если они нас не уничтожат (а если вы нас будете поддерживать, то они нас не уничтожат), то в 2021 году в государственную думу не будет избран ни один единоросс по одномандатному округу».
Единый день голосования пройдет 13 сентября 2020 года.