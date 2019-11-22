«Ростелеком» обновит пункты весового контроля на дорогах НСО за 138 млн рублей

ПАО «Ростелеком» выиграло объявленный региональными властями тендер на обустройство дорог Новосибирской области пунктами весового и габаритного контроля в рамках капремонта. Сумма контракта составила более 138,6 млн рублей.

Конкурс был объявлен в октябре текущего года государственным казенным учреждением «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД). Как следует из конкурсной документации, «Ростелеком» оказался единственным участником тендера, больше заявок подано не было. В рамках контракта компания должна перенести на новое место и усовершенствовать работу пяти автоматизированных постов весогабаритного контроля транспортных средств в Новосибирском, Ордынском и Карасукском районах. Работа должна быть завершена до 20 декабря текущего года.

Результаты тендера уже были обжалованы иркутским предприятием «Сибавтомет». Потенциальный претендент на контракт указал на ряд, по его мнению, нарушений в проведении конкурса. В частности, документы тендера ТУАД разместил на бесплатном хостинге файлов с ограниченным сроком их хранения. В итоге «Сибавтомет» не успел их скачать. Впрочем УФАС по Новосибирской области не стала рассматривать жалобу, поданную с нарушением сроков.

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