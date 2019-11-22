Новосибирский центр культуры и отдыха «Победа» получил награду министерства культуры Франции. Торжественная церемония награждения с участием посла Франции в России госпожи Сильви Берманн и других официальных лиц состоялась 21 ноября в Белой галерее «Победы».

Учрежденный в 1957 году Орден Искусств и литературы (L’Ordre des Arts et des Lettres) — ведомственная награда, решение о награждении ей принимает глава Минкультуры Франции. Согласно статуту ордена, им награждаются лица, достигшие выдающихся результатов на поприще искусств и литературы и оказавшие влияние на их развитие во Франции и во всем мире.​ Кавалерами этой высокой награды в Новосибирске стали учредители центра культуры и отдыха «Победа» Вера Алиджанова и Ирина Краснопольская.

Торжественное вручение наград прошло в Белой галерее центра культуры и отдыха «Победа», в состав посольской делегации вошли: посол Франции в России Сильви Берманн, советник по сотрудничеству и культуре Фабрис Руссо, атташе по литературе Кристель Вержад, первый секретарь и переводчик Жоанна Буйе. Также на церемонии присутствовали почетный консул Франции в Новосибирске Григорий Милогулов, директор «Альянс Франсез – Новосибирск» Ирина Яциневич и президент «Альянс Франсез – Новосибирск» Татьяна Широцкая. Мероприятие, гостями которого стали официальные лица, деятели культуры, представители СМИ, друзья и партнеры «Победы», прошло в теплой дружественной атмосфере.

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