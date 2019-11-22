Комиссия по транспорту при мэре Новосибирска предлагает отказаться от строительства надземного перехода на площади Лыщинского.

Итоги заседания комиссии по транспорту общественного совета по градостроительной политике при мэре Новосибирска опубликовал на своей странице в Facebook руководитель федерации автомобилистов России по Новосибирской области Вячеслав Ашурков.

Первым на рассмотрение был вынесен вопрос необходимости строительства на площади Лыщинского надземного пешеходного перехода. Напомним, что этот проект должен обеспечить доступ к «Многофункциональной ледовой арене», которую должны сдать к лету 2022 года.

Директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко подготовила на эту тему презентацию, в которой были представлены подробные чертежи. Ранее «Континент Сибирь» писал, что в октябре этого года директор поддержала обращение жителей, которые создали петицию против строительства перехода.

«Комиссия приняла решение обратиться в мэрию с предложением отказаться от варианта надземного перехода и рассмотреть другие варианты. Тут и эстетика, и удобство пользования, и пропускная способность лифтов, и последующее содержание пешеходного моста», — написал Ашурков.

Кроме того, на заседании обсуждали вопросы строительства транспортной развязки, разгружающей направление в сторону микрорайона «Стрижи», и предложение жителя Новосибирска создать тоннель под железной дорогой, соединяющий ул. Семьи Шамшиных с ул. Брестской и выход на ул. Кропоткина.

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