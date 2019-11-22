О вводе в городе Яровое режима ЧС на своей странице в соцсети сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Такое решение было принято на экстренном заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. «Было принято жёсткое, непопулярное, но необходимое решение: ввести с 22 ноября режим ЧС в городе Яровое. Организация работы по обеспечению яровчан теплом действующей частной теплоснабжающей организацией ООО «ЯТЭК» признана неудовлетворительной, планы по поставкам угля и бесперебойной работе оборудования сорваны», — написал Виктор Томенко.

Компания ООО «ЯТЭК» отстранена от работы. Планируется, что обязанности по теплоснабжению передадут муниципальному предприятию — МУП «ЯТЭК». Оно имеет все необходимые для этого документы, лицензии и поможет восстановить подачу тепла.

В городе с начала отопительного сезона регулярно происходят перебои с отоплением и подачей горячей воды. Как сообщил мэр Ярового Виталий Самобочий в эфире телеканала «Россия-24», тепловая электростанция не справляется с подачей отопления из-за нехватки топлива, а также из-за не соблюдения графика ремонтных работ.

По словам министра промышленности и энергетики региона Александра Климина, уголь, который завозится собственником на ТЭЦ, имеет высокое содержание влаги и смерзается при низких температурах. Ситуацию осложняет изношенность оборудования ТЭЦ. «Уже начало отопительного сезона показало, что на ТЭЦ сложилась критическая ситуация. Фактически собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти. Правительство края в начавшемся отопительном сезоне вынуждено оперативно помогать ТЭЦ Ярового поставкой угля из регионального резервного запаса. Губернатору несколько раз в день направляется информация о температуре в квартирах и социальных объектах», — пояснили ТАСС в пресс-службе правительства края.

ТЭЦ в Яровом отапливает 118 многоквартирных и 1022 частных дома, где живут в общей сложности 17,63 тыс. человек, а также 20 социально-значимых объектов, включая детский дом, краевую грязелечебницу и общежитие политехнического техникума.

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