Предпремьерный показ фильма «Большая поэзия» состоялся в новосибирском кинотеатре «Победа» 21 ноября. Это история двух друзей-инкассаторов, которые решаются на ограбление банка в попытке найти лирическое настроение в окружающем мире. Картину лично представил режиссер Александр Лунгин и ответил на вопросы зрителей. В широком прокате боевик можно посмотреть с 28 ноября.

До проката

«Большая поэзия» — первая самостоятельная режиссерская работа Александра Лунгина, уже получившая приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре-2019». Также фильм был представлен на Международном кинофестивале в Пусане в Южной Корее и на Международном кинофестивале в Варшаве. Новосибирск — один из немногих городов России, где прошли предпремьерные показы, ранее картина побывала в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Попытка мирной жизни

Фильм рассказывает про двух друзей-инкассаторов. Они служили вместе в армии, затем воевали в Луганске, после устроились работать в ЧОП. Несмотря на серьезность работы, парни увлекаются поэзией. Леша, несмотря на нервность, безрассудность и неопределенность в жизни, — талантливый поэт. Витя же — тихий, спокойный, глубокий, но поэзия точно не для него, как бы он ни хотел. Также парни ходят на петушиные бои, делают ставки, но не всегда успешно. Герои пытаются найти себя в мирной жизни, где им будто нет места, но война внутри продолжает бушевать.

Попытки найти лирическое настроение в окружающем мире приводят героев к выводу, что единственное, подлинно поэтическое действие — это ограбление. И этот поступок, как вызов судьбы, неизвестно куда их приведет.

Подпольная империя

В фильме подробно изображена жизнь ЧОПов. По словам режиссера, он хотел показать, что ЧОПы — огромная теневая империя, которая имеет свою иерархию. Герои картины — в самом низу. Это те, кто охраняет продуктовые типа «Пятерочки» и делают разную мелкую работу.

Известно, что в съемках картины участвовали инкассаторы, участники боевых действий в «горячих точках» от Афганистана и России 90-х годов до Сирии и востока Украины, поэты (рэперы и классические), организаторы нелегальных петушиных боев и спорт-инструкторы армейского спецназа.

Поэтическая составляющая

Для музыкального сопровождения фильма Александр Лунгин привлек рэперов Фейса, Грубого Ниоткуда и Obe 1 Kanobe. Ключевое стихотворение фильма, в котором герой размышляет, Леха он или не Леха, написал поэт Андрей Радионов, остальные произведения принадлежат Федору Сваровски и группе поэтических слэмов из «Театр.doc».

Смена ракурса

Первый сценарий картины писался совместно с Сергеем Осипьяном десять лет назад. Тогда, по словам Лунгина, он казался очень даже веселым. Но когда режиссер вернулся к работе, то стало понятно, что сценарий устарел. В итоге был переписан, сохранив лишь тему и общую канву. На вопрос, почему утратилась веселость, Лунгин отвечает, что, может, время изменилось. Но признает, что картина получилась более жесткой, чем ему хотелось. Даже шутит, что это скорее меланхоличный вестерн, чем умный боевик, как определяет жанр фильма прокатчик.

По мнению Лунгина, картина рассчитана на широкую целевую аудиторию, несмотря на то, что кино снято как фестивальное. Кому придется больше по душе картина — станет понятно после выхода на большие экраны.

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