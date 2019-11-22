16 ноября в «Тойота Центр Омск» состоялась долгожданная презентация Toyota RAV4 пятого поколения. Ценители легендарного кроссовера получили возможность ближе познакомиться с новинкой, которая уже претендует на то, чтобы стать бестселлером в своем сегменте!

25 лет назад Toyota создала новый класс автомобилей — кроссовер. Recreational Active Vehicle 4WD (RAV4), или «автомобиль для активного отдыха с полным приводом». Он стал настоящей легендой! Каждое новое поколение RAV4 претерпевало масштабные изменения. И сегодня Toyota взяла лучшие качества RAV, поместили в новый брутальный дизайн и оснастили его уникальными технологическими решениями.

Директор дилерского центра «Тойота Центр Омск» Виктор Гребенников заверил гостей презентации, что они становятся свидетелями исторического момента: пятое поколение легендарного RAV4 – это новое слово в автомобилестроении. И ему бы потребовалось более двух часов, чтобы рассказать обо всех его конкурентных преимуществах. А свои впечатления от вождения руководитель Тойота Центр Омск обозначил лаконично: “Эйфорические ощущения!» Кроме всего прочего эйфорию истинным ценителям путешествий дарит новая Dynamic Torque Vectoring AWD — уникальная в сегменте полноприводная трансмиссия с двумя раздельными муфтами на каждом из задних колес. Она заметно улучшает поведение автомобиля и на асфальте, и на бездорожье.

Если же говорить в целом о глобальных изменениях, то инженеры Toyota разработали принципиально новый подход к самому проектированию — революционную архитектуру TNGA (Toyota New Global Architecture). Ее преимущества — это высокая жесткость кузова, пониженный центр тяжести и продуманная аэродинамика. И новый автомобиль Toyota RAV4 (как и Toyota Camry восьмого поколения) построен именно на ней. А значит он стал динамичнее и безопаснее, получил совершенно новый внедорожный дизайн и новый уровень управляемости.

Лед, крутые спуски, песок, гравий и неидеальное асфальтное покрытие… Этот автомобиль смело заявляет о себе на любых дорогах, для любых задач и любой погоды. Поддерживая дух путешествий и природных стихий, на презентации создали интересные тематические зоны с самыми разными активностями для гостей. Сесть за руль автомобиля в условиях виртуальной реальности, почувствовать себя в горах на сноуборде, прикоснуться к ледовым скульптурам, увидеть песочную анимацию и создать сувениры своими руками — все это было доступно гостям на протяжении всего вечера. А особо удачливые выиграли ценные призы от Центра и партнеров мероприятия РЕСО гарантия и БКС Премьер. Все поклонники автомобиля отметили, что дизайн нового RAV4 стал более брутальным и выразительным, заточенным под внедорожные приключения. И вместе с тем он великолепно смотрится и в декорациях большого города. Агрессивная решетка радиатора, развитые крылья с мускулистыми колесными арками, рельефные боковины придают новому RAV4 визуальное сходство с легендарными внедорожниками Toyota, такими как Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado. С другой стороны, изысканность и завершенность внешнего облика новинке придают современные светодиодные фары. И конечно, никто не обошел вниманием, впервые появившиеся в оснащении модели, 19-дюймовые колесные диски.

Хозяйкой первого в городе обновленного RAV4, стала представительница слабого пола. «Я водила Toyota RAV4 третьего поколения. Но «пятое поколение» это абсолютно новый автомобиль, который сразу покорил меня и стильным интерьером, и брутальным экстерьером! Штатная комплектация впечатляет! Наша семья уже оценила обогрев передних и задних сидений, беспроводную зарядку смартфона, камеру кругового обзора…Честно, за неделю вождения, я еще не успела разобраться во всей электронике — рассказала Юлия, владелица нового RAV4, — Но вот комфорт в движении впечатляет сразу! Плавность хода и шумоизоляция — просто на высоте!»

Кстати, на высоте и безопасность автомобиля. Технологии безопасности в Toyota RAV4 уже завоевали высший балл, 5 звезд, в краш-тестах независимой ассоциации Euro NCAP.

Тойота Центр Омск,

г. Омск, бул.Архитекторов 26

тел +7 3812 32-90-90

toyota55.ru

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