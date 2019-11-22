В ближайшие три года финансирование национальных проектов в Омской области составит 43 млрд рублей.

Об этом сообщил журналистам министр финансов региона Вадим Чеченко после публичных слушаний по проекту бюджета на 2020 год и плановые 2021-2022 годы.

«В проекте бюджета на нацпроекты 43,3 млрд рублей. Динамика идет с ростом — если в 19 году общий объем на нацпроекты был чуть больше 11 млрд рублей, то в проекте на 2020 год — уже 14,3 млрд рублей. А если добавить то, что уже распределила федерация — это даже более 17 млрд рублей», — сказал Вадим Чеченко.

Ранее в РФ были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

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