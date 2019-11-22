Последние несколько лет динамика кредитования малого и среднего бизнеса показывала, мягко говоря, не самые лучшие результаты. Однако по итогам 2018 года объемы выдачи кредитов этому сегменту достигли трехлетнего максимума. По мнению многих экспертов, это можно объяснить эффектом низкой базы и разовым всплеском, но в 2019 году тренд сохранился. По итогам первого полугодия темпы выдачи кредитов МСБ выросли на 12–13% в среднем по России, а в Сибири результаты получились еще более впечатляющими. Почему?

Сибиряки впереди России всей

В среднем за первые шесть месяцев малый и средний бизнес взял взаймы на 12,75% больше денег, чем годом ранее. Это уже хорошо, особенно если сравнить с итогами двух-трехлетней давности, но если взять статистику по отдельным регионам, Сибирь показала намного более впечатляющие результаты. Так, из первых восьми мест пять заняли сибирские регионы и еще два — «почти сибирские» Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Весь топ-3 достался сибирякам. Лучше всего показал себя Алтайский край, который увеличил объемы выдачи не на проценты и даже не в разы, а на порядок — прирост составил 1050%. Более чем в пять раз нарастила кредитование МСБ Иркутская область, в три с половиной раза — Республика Хакасия. Кроме них, в топ-10 вошли Новосибирск и Красноярск, опередившие в темпе роста этого сегмента даже Москву с Санкт-Петербургом. Как отметил региональный управляющий филиалом «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» Андрей Фишер, интерес корпоративного сегмента к кредитам в регионе традиционно высок, но именно МСБ показал в 2019 году самый быстрый прирост. С начала года портфель этого сегмента, по данным Альфа-Банка, вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Банк «Открытие» называет еще большие цифры — по их статистике, рост в первом полугодии составил не менее 77%. По данным СМП Банка, в Новосибирской области объем кредитов МСБ-заемщиков вырос в 2019 году на 37%, при том, что весь кредитный портфель за это время прирос на 15%.

Что же послужило причиной такого роста именно сейчас?

Вывести на свет и «подрастить» до нужного уровня

Основными причинами такого перелома эксперты называют, во-первых, «обеление» малого бизнеса и связанный с этим рост проникновения в его среду цифровых банковских сервисов, во-вторых, программы поддержки стартапов и субсидирование молодых предприятий, в первую очередь, определенных отраслей, в-третьих, политику Центробанка, направленную на «удешевление» заемных денег. Первые два фактора имели отложенный эффект, который копился годами, третий сыграл роль спускового крючка.

«Раньше банки опасались выдавать кредиты малому бизнесу, слишком высокий риск невозврата средств и сложный скоринг «серых схем» ведения бизнеса, — комментирует ситуацию прошлых лет первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал. — Поэтому банки предпочитали выдавать займы крупным игрокам на рынке, но несколько лет назад ситуация поменялась. Из-за снижения реальных доходов населения и его высокой закредитованности россияне начинают экономить, и бизнесмены терпят убытки: они просто не успевают отработать занятые у финансовой организации средства».

Заместитель управляющего по МСБ Сибирского филиала банка «Открытие» Ольга Гринько называет еще несколько «тормозов» росту кредитования малого бизнеса: повышение НДС, сокращение льгот и преференций, ускорение инфляции, падение реальных доходов населения и увеличение доли государства в экономике, а также по-прежнему низкий уровень доступности заемных средств. Плюс не все предпринятые меры поддержки уже успели дать эффект.

Несмотря на то, что число МСБ предприятий в 2018–2019 годах не росло (в отличие от 2015–2016-х, когда кредитование этого сегмента было в глубоком минусе), эксперты не считают это тревожным симптомом. Сейчас, по их мнению, те, кто воспользовался программами государственной поддержки, вроде «6,5» и сменившей ее «8,5», вошли в стадию зрелости как раз ту, когда нужны средства на масштабирование и диверсификацию дохода. «Программы льготного кредитования и государственной поддержки малого и среднего бизнеса дали свои плоды. К банкам стали обращаться уже вставшие на ноги компании, уверенные в своей работе», — констатирует Павел Сигал. В итоге за два года, по его словам, увеличились объемы выданных займов, а сами банки стали эффективнее выяснять платежеспособность клиента, чтобы обезопасить себя от невозврата средств.

«Прежде, чем одобрить кредит, любой банк пожелает убедиться, что заявитель является предпринимателем не на бумаге, а в реальности, — рассуждает Ольга Гринько. — Банк анализирует целый ряд показателей, по которым в дальнейшем определяет, насколько потенциальный заемщик разбирается в собственном бизнесе, умеет управлять выручкой, создавать рынок сбыта, находить правильных поставщиков, вести бухгалтерию и в целом отвечать за свои обязательства». По ее словам, самое сложное для первооткрывателей предпринимательской деятельности — это получить свой первый кредит. Дальше при стабильном ведении бизнеса кредиты будет брать проще, потому что банк ведет историю клиента на основании сдаваемой отчетности.

«Когда бизнес еще в начале пути, то привлечь кредитные средства у банка достаточно сложно, — констатирует заместитель директора по малому и среднему бизнесу кредитно-кассового офиса АО «СМП Банк» в Новосибирске Ирина Михайлюк. — Банк в первую очередь ориентируется на ретроспективный анализ, сложившийся опыт компании, деловую репутацию клиента, кредитную историю. Поэтому, если брать наш сегмент МСБ-клиентов, доля компаний с уже сложившимся стабильным действующим бизнесом в нем составляет 100%».

На старте, по ее мнению, бизнесу намного проще найти альтернативные источники финансирования. Это может быть венчурный фонд, бизнес-инкубатор, целевой грант или собственные средства владельца. Что касается кредитов, то основным целевым назначением в МСБ-сегменте, по словам директора территориального офиса Росбанка в Новосибирске Дениса Колова, остается пополнение оборотных средств. «На это выдается порядка 70% кредитов, — констатирует он. — На втором месте — инвестиционные проекты. Цели инвестиций могут быть абсолютно разными: в основные средства, недвижимость, в новые направления деятельности».

Концентрация и цифровизация

Основные направления политики Центробанка последние несколько лет можно обозначить двумя направлениями: удешевление заемных денег (с коротким отскоком во второй половине 2018 года) и уменьшение числа участников рынка. В сумме это привело к тому, что роль цены в услуге по кредитованию все эти годы постоянно уменьшалась: сжатие маржи, концентрация услуг в одних руках, рост конкуренции привели к тому, что банки начали бороться за клиентов другими средствами — через сервисную составляющую, экосистемы и т. д. В результате к началу 2019 года почти три четверти всех кредитов МСБ-клиентов принадлежали крупным банкам. Хотя некоторое время назад многие считали, что в этом сегменте преимуществом обладают «регионалы» за счет личного контакта и опыта общения с клиентом.

«Положение, при котором доминирующее положение на финансовом рынке занимают банки с государственным участием, с одной стороны, не самым позитивным образом сказывается на конкурентной среде, — высказывается Денис Колов. — Тем не менее, иностранные и отдельные частные российские кредитные организации в состоянии вполне успешно конкурировать с государственными банками во многих сегментах, в первую очередь, за счет большей оперативности и качества обслуживания клиентов. При этом мы видим, что ряд действий, принимаемых ЦБ в последнее время, способствует росту здоровой конкуренции на рынке, сюда можно отнести, например, внедрение Системы быстрых платежей».

Одним из предварительных итогов концентрации клиентов в крупных банках стало то, что просроченная задолженность по МСБ-сегменту, которая последние несколько лет назад только росла, стала уменьшаться. С одной стороны, банки научились лучше оценивать заемщиков, с другой — она «размылась» из-за роста общих сумм. В начале 2018 года просрочка по МСБ-кредитам, по данным ЦБ, составляла 14,9%. Год спустя — 12,4% в целом по рынку и около 8% — у тридцати крупнейших банков.

Сейчас при выборе между низкой ценой и скоростью в принятии решения клиент, как показывают эксперты, чаще выбирает второй вариант. Поэтому наряду с банками-гигантами, старающимися окружить клиента со всех сторон, вперед выходят цифровые необанки, сводящие «бумажную» часть к минимуму. «Период, когда предпринимателя при выборе банка интересовала только стоимость обслуживания и финансирования, давно в прошлом, — считает Ольга Гринько. — Выбирая кредитное учреждение, современный бизнесмен опирается, прежде всего, на скорость принятия решения, возможность дистанционного документооборота, а самое главное — на удобство в обслуживании и персональный подход. Поэтому основная зона роста любого банка, в том числе нашего, — цифровые решения для бизнеса, включающие в себя готовый пакет услуг и максимально комфортные условия».

И все же считать цифровой банк «абсолютным решением» нельзя. «Данная модель позволяет существенно сократить расходы банка по обслуживанию клиентов, — продолжает Ирина Михайлюк. — С одной стороны, экономия затрат банка, но с другой — значительное увеличение риска кредитного портфеля, поэтому и стоимость таких кредитных продуктов не может быть низкой. Такая модель удобна для розничного бизнеса. Если говорить о малом и среднем бизнесе, то модель может не учитывать индивидуальные особенности каждого бизнеса, и поэтому всех потребностей рынка МСБ закрыть не сможет. К тому же необанки не всегда могут осуществить комплексное обслуживание клиентов. Как инструмент и дополнительная альтернатива кредитования клиента это имеет положительный эффект, однако более масштабно на отрасль влияет классический вид кредитования, ориентированный на финансирование крупных инвестиционных проектов».

Кто берет деньги и чего следует бояться

Большинство экспертов отмечают, что основными заемщиками в России остаются торговые компании. Но в Сибири доля этого направления в целом меньше среднероссийского. Достаточно высокие позиции занимает сфера услуг, в первую очередь, транспортные и строительные компании, с учетом того, что регион представлен в основном этими отраслями, а также положительной динамикой цен на недвижимость. Хорошо представлены также сельское хозяйство и разработки в сфере ИТ. «Чаще всего берут кредиты небольшие строительные организации, предприятия общепита и услуг», — отметил Павел Сигал.

Одним из главных опасений того, что тренд на рост кредитования малого и среднего бизнеса может оказаться недолгим, является тот факт, что сам сегмент, как уже было сказано, не растет в количественном плане. Дополнительный риск создает то, что весомую часть микро- и малых бизнесов составляли ИП, вышедшие из тени в последние годы. Но в следующем году, как уже писал «КС», экспериментальная система налогообложения (она же «налог на самозанятых») может быть распространена минимум на 19 новых регионов, а максимум — на всю страну. После этого часть ИП, работающих с физлицами и не имеющих наемных сотрудников, перейдет в самозанятые (что позволит им снизить ставку налога с 6 до 4%). По данным ФНС, в пилотных регионах около 20% «новых самозанятых» составляли как раз бывшие ИП.

Ирина Михайлюк отметила, что государство продолжает искать новые пути пополнения такого сегмента, как МСБ. «Минэкономики предлагает сформировать новые, еще более лояльные программы по льготному финансированию. Эти программы будут касаться лизинга, кредитов, налогов и так далее, — говорит она. — В этом году минэк перезапустил программу льготного кредитования субъектов МСБ, куда войдут, в том числе, субсидии на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024-м субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, которая для заемщиков не будет превышать 8,5%».

Поскольку эта программа нацелена, в основном, на инвестиционное кредитование, она уже привела к оживленному спросу среди МСБ, в том числе на приобретение коммерческой недвижимости и расширение производственных площадей.

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