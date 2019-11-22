21 ноября губернатор Андрей Травников провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в РФ госпожой Сильви Берманн.

В ходе встречи стороны обсуждали перспективные направления дальнейшей совместной работы, такие как производство электронных приборов и телекоммуникационных изделий, био- и фармпрепаратов, а также производство продуктов питания, в частности — глубокая переработка сельскохозяйственной продукции.

Андрей Травников поприветствовал госпожу посла, отметив, что у новосибирских и французских предприятий и организаций много совместных проектов и реализуемых инициатив. Примером служит давнее сотрудничество в научной сфере – представители Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН участвовали в модернизации Европейского центра синхротронного излучения в Гренобле, сообщает пресс-служба.

«В связи с тем, что Россия приступила к реализации не менее масштабного аналогичного проекта здесь, в Новосибирской области, я уверен, что накопленный взаимный опыт пригодится нашим учёным», — отметил Андрей Травников. Также губернатор сообщил членам французской делегации о реализации в регионе масштабной программы по развитию Новосибирского научного центра — Академгородок 2.0 и о ключевых проектах научного комплекса.

Со своей стороны посол Франции поблагодарила Андрея Травникова за поддержку французского культурно-образовательного центра «Альянс Франсез — Новосибирск», который 16 лет работает на территории региона, а также отметила, что Новосибирская область и Республика Франция могут развивать взаимовыгодное сотрудничество в сферах культуры и образования.

По сообщению пресс-службы, в 2021 году планируется проведение года перекрестного регионального сотрудничества России и Франции. Глава региона выразил готовность Новосибирской области включиться в подготовку мероприятий по этому поводу.

Напомним, что 22 ноября Сильви Берманн встретится с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

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