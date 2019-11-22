Какую поддержку и какие услуги сегодня может получить от банков малый и средний бизнес, какие сервисы их интересуют больше всего, насколько им интересны электронный документооборот и банковская экосистема — об этом и многом другом читателям «Континента Сибирь» рассказала заместитель директора по малому и среднему бизнесу кредитно-кассового офиса СМП Банка в Новосибирске ИРИНА МИХАЙЛЮК.

— Как сегодня складывается ситуация с кредитованием малого предпринимательства? Что изменилось за последний год?

— В целом ситуация на рынке кредитования малого и среднего бизнеса за последний год значительно улучшилась. Во-первых, поступательно снижалась ключевая ставка, и это позволило банкам предлагать более интересные ценовые условия. Во-вторых, государственные меры поддержки, например, программа Минэкономразвития с льготной ставкой кредитования 8,5%. У СМП Банка есть программа кредитования под залог прав по контракту без иного залога, а также электронные беззалоговые банковские гарантии. Это позволило сделать кредитно-гарантийные продукты более доступными для широкого круга клиентов.

— Одна из самых востребованных услуг среди предпринимателей — расчетно-кассовое обслуживание. Это то, без чего бизнес невозможен, то, чем он пользуется каждый день. И мы стремимся к тому, чтобы предоставлять нашим клиентам качественный и удобный сервис для их ежедневной работы. Сейчас мы расширили функционал системы «Интернет-банк для бизнеса» и запустили новый сервис — sms-информирование для контроля финансовых расчетов компании. Теперь клиенты смогут оперативно получать информацию об изменении остатка денежных средств на счете, мини-выписку по счету за день, информацию о результатах обработки платежей и другие документы. Клиентам доступно мобильное приложение со всеми функциями управления счетом. Для головных офисов компаний, если представительства предприятия находятся в нескольких регионах, мы предлагаем услугу под названием Расчетный центр корпорации, этот сервис позволяет централизованно в едином окне контролировать финансовые потоки и управлять консолидированным бюджетом.

Очень востребованы банковские гарантии в рамках участия в государственных и муниципальных закупках. Для размещения средств компании МСБ часто пользуются депозитами. При наличии свободных денежных средств у компании даже на один день мы рекомендуем размещать их на срочный депозит. Мы предлагаем депозиты со сроком размещения от одного дня и с минимальной суммой депозита от 100 000 рублей, с правом снятия части депозита, досрочного изъятия депозита. Процентные ставки обеспечивают высокую доходность и зависят от суммы, сроков и условий размещения денежных средств.

Еще один интересный малому бизнесу продукт — зарплатный проект, который позволяет существенно сократить трудозатраты бухгалтерии компании и издержки по перечислению заработной платы на счета сотрудников.

— С 1 января текущего года все госзакупки были переведены в электронную форму, как и часть закупок госкомпаний — закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Можно ли уже подвести первые итоги этого шага?

— Безусловно, работа через электронный документооборот и удаленные каналы проникает во все сферы бизнеса, в том числе и в госзакупки. На мой взгляд, это эволюционный процесс, который делает процедуру более простой и прозрачной. Специально для компаний-участников государственных закупок мы разработали новый продукт — электронную банковскую гарантию, которую предприниматели могут использовать для участия в госзакупках в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ. Объем гарантии — от 0,5 до 50 млн руб. на срок до 24 месяцев. Важно, что выдается гарантия в экспресс-режиме в течение одного дня с помощью электронного документооборота, то есть без личного визита клиента в банк.

— Какие формы работы сегодня предпочитает малый и средний бизнес: очную или дистанционную?

— Мы живем в эпоху цифровизации всех сфер нашей жизни, это касается и работы банков. Все больше продуктов уходит в электронные сервисы, дистанционные каналы. При этом важно понимать, что в работе с малым и средним бизнесом положиться на цифровой конвейер и типовые решения нельзя, в этой сфере часто нужен индивидуальный подход и нестандартные решения. Поэтому, на мой взгляд, для эффективной работы нужно комбинировать личную работу с клиентами с использованием дистанционных сервисов.

— Насколько актуальной вы видите концепцию банковской экосистемы, где банк стремится удовлетворить максимально широкий набор потребностей клиентов? Готовы ли вы создать сами такую экосистему, в том числе для малого бизнеса?

— На мой взгляд, к данной концепции ведения бизнеса должны стремиться все банки, ведь для малого и среднего бизнеса важна скорость решения вопросов. В СМП Банке есть все финансовые инструменты для развития и поддержки бизнеса, решения по финансированию принимаются в максимально сжатые сроки, и это является конкурентным преимуществом. Также мы принимаем во внимание особенности ведения бизнеса и потребности клиента в данный конкретный момент, бывают совсем нестандартные решения. Самое главное — определить перспективу развития бизнеса клиента, будет ли финансируемый проект востребованным, и тогда можно сделать послабления, например, в залоговом обеспечении, или оптимизировать каким-либо способом кредитную нагрузку — увеличить срок кредитования, или предложить возобновляемое финансирование без установления срока транша. Кроме этого, клиент может сразу решить все сопутствующие вопросы: обслуживание по зарплатному проекту, эквайринг, расчетно-кассовое обслуживание, кредитование сотрудников. Банк настроен на комплексную работу, и мы готовы предложить услуги по всем направлениям.

— Сейчас многие банки сокращают сеть офисов, а некоторые, наоборот, увеличивают их. Планируете ли вы менять количество точек в Новосибирске и в целом в Сибири?

— С развитием дистанционного обслуживания и электронных сервисов сейчас нет потребности в открытии точек присутствия банка. При этом мы планируем расширить уже действующий офис для максимального комфорта наших клиентов, количество которых постоянно растет. Мы планируем наращивать бизнес и дальше, в планах у нас — охватить сегмент МСБ в соседних регионах в радиусе 200 км от Новосибирска. В Сибири высокий потенциал для развития малого и среднего бизнеса, и мы будем активно содействовать этому развитию.

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80

+7 (383) 200–41–63

www.smpbank.ru

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