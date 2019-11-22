«Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Банка «Левобережный»

Рейтинговое агентство изменило рейтинг кредитоспособности банка с уровня «ruBBB+» до «ruA –» со стабильным прогнозом.
Рейтинг отражает адекватные оценки качества активов, ликвидности и запаса по капиталу при высокой рентабельности и адекватном корпоративном управлении.
Повышение рейтинга связано с органическим ростом масштабов бизнеса банка при улучшении качественных характеристик кредитного портфеля и поддержании высокой прибыльности деятельности.
По данным RAEX, позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали стабильно высокие показатели рентабельности бизнеса банка при высоком уровне покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами, а также низкая концентрация крупных кредитных рисков.
Кроме того, рейтинг отображает хорошие позиции банка на региональном рынке —
Банк «Левобережный» один из крупнейших банков Новосибирской области по размерам активов.
Стабильный прогноз по рейтингу предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Рейтинг кредитоспособности этого уровня присвоен Банку «Левобережный» агентством RAEX впервые.
Сегодня Банк «Левобережный» является одним из крупнейших региональных банков и работает на территории Сибирского федерального округа. Его региональную сеть формируют 63 офиса. Банку доверяют около 400 тысяч частных клиентов и более 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Банк «Левобережный» ежегодно подтверждает и улучшает свои позиции в российских и международных рейтингах. По многим показателям он входит в топ-100 банков России и занимает 52-ю строчку в списке самых надежных банков страны по версии журнала Forbes.
На 1 октября 2019 года активы банка составляют 61,98 млрд руб., собственные средства — 8,78 млрд руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года — 1,85 млрд руб.
Банк «Левобережный» (ПАО).
Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г. Реклама