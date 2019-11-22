Активное строительство жилья на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска вызвало настоящий коллапс в местной школе. От переполненности учебного заведения страдают и дети, и родители, и учителя, некоторые из которых не выдерживают условий работы и уходят. В ситуации разбирался корреспондент «Континента Сибирь».

Образовательная инфраструктура Новосибирска не поспевает за высокими темпами роста самого мегаполиса. Сегодня в городе ощущается острая нехватка мест в детских садах и школах. Иллюстрацией может служить школа № 206 по улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска.

В редакцию «Континента Сибирь» обратились родители первоклассников школы № 206. Они были обеспокоены сложившейся ситуацией и жаловались на то, что их дети отказываются идти в школу, остаются без обедов, а учителя из-за повышенной нагрузки подолгу не задерживаются — покидают учебное заведение, безвременно заработав себе эмоциональное выгорание. Причина этого — в переполненности школы. По норме здесь должно обучаться 750 человек. В реальности, по словам педагогов, учится 1578.

«Пальцев руки не хватит, сколько у нас в школе первых классов! — жалуется мама восьмиклассницы Светлана Сарычева. — В раздевалке во время перемен столпотворение. Был случай: малыш упал, на него сверху толпа навалилась. Мой ребенок совсем не ест в школьной столовой, просто не успевает из-за длинной очереди учеников. Однажды дети даже снесли деревянную дверь в столовую. И с каждым годом детей в нашей школе становится больше. Дошло до того, что ребенок мне говорит: “Мама, забери меня отсюда, здесь ужасно!”».

Другие родители отмечают те же проблемы, виня во всем узкие коридоры и чрезмерную переполненность учебного заведения. По их словам, школу давно обещали реконструировать. Но пока дальше обещаний властей дело не пошло, да и району давно уже нужна не одна, а две новые школы. Все дело — в активно прибывающем населении улицы Выборной.

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Действительно, район пединститута — лакомый кусочек для многих застройщиков, возводящих здесь жилые дома. Активная застройка улицы Выборной началась более десятка лет назад, а вот новые школы за это время не появились. Прямо через дорогу от школы № 206, по улице Рябиновой множатся новостройки-небоскребы компании «Сибэкострой». Чуть далее высятся уже сданные многоэтажки «Первого строительного фонда». Родители учеников школы № 206 с ужасом ждут сдачи очередных этапов жилья на Рябиновой. Ведь новые жильцы — это новые дети, которые придут в их и так переполненную школу.

Корреспондент «Континента Сибирь» посетила школу № 206 и лично убедилась в том, о чем говорили родители учеников. В «пересменку» — время, когда домой уходит первая смена и приходит на занятия вторая — в узких школьных коридорах не протолкнуться. Два встречных потока школьников мешают друг другу. Дети переодеваются, скидывая одежду прямо на пол, нет свободных мест на стульях. Вокруг стоит шум и гам.

По мнению педагога-психолога школы № 206 Ирины Толмачевой, ситуация в учебном заведении складывается ненормальная. Тяжело в ней не только детям, но и педагогам. Из-за нехватки мест в корпусе начальной школы несколько классов первоклашек перевели в корпус старшеклассников, чего по нормам не должно быть.

«Школа изначально строилась как интернат для слабослышащих. В начальной школе должен был быть спальный корпус. Поэтому здесь везде узкие, по сравнению с обычными общеобразовательными школами, коридоры, лестницы. Это создает большие неудобства, шум и суету. К тому же недостаток пространства влияет на психику детей», — считает Ирина Толмачева.

Редакция «Континента Сибирь» попросила министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука прокомментировать ситуацию со школой № 206. По словам министра, учебное заведение должна разгрузить новая школа, которую начнут строить в следующем году в микрорайоне «Европейский берег». Однако педагоги школы № 206 отмечают, что это существенно не повлияет на ситуацию, так как из нового микрорайона школу посещает не так уж много детей.

С администрацией школы на момент публикации материала корреспонденту связаться не удалось. В ответ на запрос депутату Законодательного собрания Алексею Александрову, на округе которого расположена школа, было сказано, что проблема школы начнет кардинальным образом решаться только через год.

«Будет проведена реконструкция школы № 206. Она будет значительно расширена. Практически это будет новая школа. Мы уже обсуждали эту проблему на общем собрании в учебном заведении вместе с директором. Начало работ по реконструкции школы намечено на 2021 год», — пояснил Алексей Александров.

Напомним, что в 2020 году в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию две школы — № 217 по ул. Шевелева в Кировском районе и школу № 218 по ул. Тюленина в Калининском районе. Также будет возведена пристройка к лицею № 130 в Советском районе. Таким образом, в городе будет создано дополнительно 2725 учебных мест.

«Континент Сибирь» продолжит следить за ситуацией со школой № 206 в Октябрьском районе.

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