«Континент Сибирь» продолжает цикл публикаций, в которых редакция представляет портреты успешных компаний, основанных в Новосибирской области. На этот раз в фокусе рассмотрения «КС» — научно-производственная компания «Гранч» и история ее развития.

Компания «Гранч» достаточно известна в горнодобывающем бизнесе не только России, но и всего мира. С конца 1990-х она предлагает шахтерам различные разработки, иногда даже опровергая догмы, прописанные в учебниках. За почти 30 лет работы «Гранч» сумела доказать, что ученые из Новосибирска могут придумать и внедрить в работу оборудование, о котором до этого можно было прочитать разве что в научно-фантастических книгах. В 2018 году оборот компании составил порядка 250 млн рублей, а в этом в планах — достичь 300 млн рублей.

Компания «Гранч» специализируется на средствах автоматизации, связи и безопасности для угледобывающей промышленности. Одной из ключевых разработок ООО «НПФ «ГРАНЧ» можно считать создание многофункционального программно-аппаратного комплекса «Система SBGPS». Он позволяет определить местоположение, скорость и направление движения персонала, транспорта и грузов, обеспечить персонал связью и навигацией. Ключевой областью применения являются подземные выработки шахт, рудников.

Разработку высоко оценили в конкурсе «100 лучших товаров России», где она попала в список «Золотой сотни». Продукция компании неизменно получает награды на профильных выставках оборудования для подземной горнодобычи и международных выставках оборудования промышленной безопасности и обеспечения спасательных работ. С недавних пор «Гранч» также занимается разработками для подразделений МЧС России.

К работе в горнодобывающем бизнесе «Гранч» шел несколько лет, занимаясь сначала разработкой оборудования для связи. Основатели и идейные вдохновители компании — Александр Грачев и Людмила Шерстобаева — выходцы из науки, занимавшейся космическими разработками. В начале 1990-х вместе с распадом СССР они решились на самостоятельное «бизнес-плавание», устроив собственное коммерческое научно-производственное предприятие «Гранч». Такое необычное название появилось благодаря студенческому прозвищу Александра Грачева. Однако эту деталь собственники обычно мало кому рассказывали.

Из науки в производство

С первых дней работы особенность компании была именно в том, что она занималась не только научной деятельностью, но и производственной. Таким образом «Гранч» работает и сейчас, предлагая теоретические разработки, а после внедряя их в практику.

Мировую известность компания получила почти сразу после открытия и причем молниеносно — в 1992 году из России, где оборудование для связи практически не производилось, вагонами в различные страны мира отгружались уникальные по своим техническим характеристикам модемы. Времена и мода на оборудование менялись постоянно, но пыл ученых из «Гранча» не угас — уже в середине 1990-х компания впервые в мире презентовала систему «Умный дом», контролируемую через сеть Интернет. А через несколько лет заявила о том, что намерена работать в горнодобывающей промышленности. Как рассказывает директор по развитию компании «Гранч» Алексей Орел, интерес к этому направлению был вполне обоснован: Грачев и Шерстобаева — выходцы из научного института, занимавшегося космическими разработками, а под землей условия для нормальной работы оборудования сильно схожи. И там, и там достаточно сложно установить стабильную связь, поэтому работа человека в таких условиях очень сложна и зачастую опасна. Поэтому сотрудники «Гранча», утверждают, что они по-прежнему работают на космос, так же как когда-то основатели компании, но только подземный. Отсюда и появилась фраза, ставшая почти крылатой: «Работа в условиях подземного космоса».

Откуда что берется

Еще одна хорошая традиция, которую «Гранч» ввел с самого начала своей деятельности, — заниматься научными разработками через предложения непосредственно заказчиков. Таким образом, компании не нужно было ломать голову, будет ли новый продукт востребован на рынке. До недавнего времени считалось, что в шахтах невозможно установить беспроводную сеть — слишком много отражающих элементов. Однако специалисты «Гранча» это утверждение опровергли, внедрив wi-fi на шахтах Кузбасса. Конкуренты и даже некоторые партнеры «Гранча» не могли поверить, что подобное вообще возможно, пока лично не увидели оборудование и его работу непосредственно на объектах.

По словам Алексея Орла, работа для шахт постепенно привела компанию к новому рынку, который изначально не рассматривался, — оборудования для служб спасения. В сложных ситуациях с точки зрения погодных условий, видимости спасателям практически всегда не хватает высокотехнологичного оборудования для связи. Руководство МЧС России регулярно высказывает заинтересованность в оборудовании «Гранча» для работы, и полноценное сотрудничество ожидается уже в ближайшем будущем:«В условиях сильного задымления, например, спасателям могут хорошо помочь тепловизоры и бесперебойная связь со штабом», — отмечает собеседник «Континента Сибирь».

В Новосибирске: до и после

«Гранч» всегда позиционировал себя новосибирской компанией, не собирающейся менять прописку. Ее работа именно в Новосибирске вполне понятна — она находится близко к своим основным заказчикам из Сибири, в первую очередь шахтам из Кемеровской области. Хотя компания не единожды задумывалась о развитии филиалов в других странах мира, дальше дело пока не пошло. В разные годы «Гранч» планировал развиваться в Китае, Казахстане, но в любом случае работа в Новосибирске остается в приоритете. «Здесь замечательная научная и студенческая база, благодаря которой мы набираем себе в штат сотрудников», — заметил Алексей Орел.

На сегодня в компании работает уже более сотни человек, и руководство полагает, что «Гранч» будет расти дальше. К тому же, по словам Алексея Орла, компания постоянно на слуху у областных и региональных властей — принимает участие в различных конкурсах и областных программах, в частности, по покупке высокотехнологичного оборудования.

По мнению директора по развитию, «Гранч» является уникальной компанией не только для Новосибирска, а в целом для России. Ее конкурентные преимущества очевидны, в первую очередь благодаря работе полного производственного цикла, а как итог — ценам, более низким чем у конкурентов из Великобритании и Китая.

«Угольная промышленность не почувствовала сильных финансовых колебаний.

Мир по-прежнему нуждается в угле, а потому компании в этой сфере растут и модернизируются, обращаясь в том числе и к нам», — добавил Алексей Орел, заметив, что сейчас очень выгодное время для технического перевооружения, тем более через российских производителей, доказавших, что они могут почти все.

Подробнее ознакомиться со всеми разработками компании «Гранч» можно

на сайте granch.ru.

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