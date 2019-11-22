«Искитимцемент» расширил ассортимент продукции

До конца 2019 года один из ведущих производителей цемента АО «Искитимцемент» планирует произвести и реализовать около 1 млн тонн цемента. Об этом рассказал генеральный директор компании Владимир Скакун на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы в ходе высокого строительного сезона. С какими результатами предприятие подошло к концу года, узнал «Континент Сибирь».

АО «Искитимцемент» подвело итоги работы за десять месяцев 2019 года. С января по октябрь предприятие выпустило 878 тыс. тонн цемента, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Потребителям отгружено 870 тыс. тонн готовой продукции (–4,9% к уровню 2018-го).

«Снижение уровня производства связанно с изменением архитектурных тенденций, — объяснил во время встречи с журналистами генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Кроме того, влияние на наши показатели оказали уменьшение объемов отгрузки на внешние рынки, а также высокая конкуренция в отрасли. В будущем году планируем достичь роста показателей примерно на 6–7%».

Сегодня завод снабжает высококачественной продукцией большинство строек Сибирского федерального округа. За десять месяцев 2019 года в сибирские регионы направлено 88,5% произведенного цемента. Основной рынок сбыта находится в Новосибирской области, которая потребляет больше половины (52,4%) от общего объема выпускаемой предприятием продукции.

Завод предлагает разные способы доставки продукции. По словам Владимира Скакуна, по железной дороге было доставлено заказчикам больше трети от всего объема стройматериалов, часть из которых впервые была отправлена в палетах.

Однако по-прежнему большим спросом пользуется доставка стройматериалов автотранспортом. Накануне высокого строительного сезона для удобства потребителей предприятие приобрело еще три новых седельных тягача Scania с полуприцепами «Сеспель». Всего в автопарке завода 26 цементовозов различной грузоподъемности, оборудованных автономными комплексами для транспортировки цемента.

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Как рассказал Владимир Скакун, в январе–октябре 2019 года наиболее востребованным был портландцемент ЦЕМ I 42,5Б, предназначенный для производства высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций. Его доля в общем объеме цемента, который выпустил завод за десять месяцев, равна 49,9%. Доля портландцемента ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б со шлаком, применяемого для изготовления строительных растворов, ведения штукатурных, кладочных и ремонтно-строительных работ, — 41,5%; а доля портландцемента ЦЕМ I 42,5Н, используемого для изготовления высокопрочных сборных железобетонных конструкций, возведения бетонных наружных монолитных частей массивных сооружений, а также в аэродромном и дорожном строительстве, — 7,4%.

В этом году «Искитимцемент» освоил выпуск новых видов продукции. Это портландцемент типа ЦЕМ I класса 52,5 нормальнотвердеющий, который отличается повышенными прочностными характеристиками, востребован на особо ответственном строительстве — железнодорожных и мостовых переходов, виадуков, конструкций сборного железобетона. И портландцемент типа ЦЕМ II/В-Ш класса 32,5 нормальнотвердеющий, который применяется при всех видах строительства, для изготовления строительных растворов, для ведения штукатурных, кладочных, ремонтно-строительных работ, для производства бетона дорожных оснований и укрепления грунтов в гидротехническом строительстве. Как говорит генеральный директор, потребители новинки оценили. За строительный сезон было реализовано 7,8 тыс. тонн портландцемента ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н и 2,3 тыс. тонн ЦЕМ I 52,5Н.

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«Искитимцемент» продолжает реализацию инвестиционной программы. Предприятие ввело в эксплуатацию на технологической линии № 6 современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch. Использование нового оборудования позволило в 160 раз сократить количество пыли, поступающей в атмосферу. Инвестиционные затраты «Искитимцемента» составили более 160 млн рублей. В 2020 году на предприятии рассчитывают начать установку аналогичного аспирационного оборудования на печи № 9.

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