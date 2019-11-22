Депутаты Госдумы дали Минсельхозу ряд рекомендаций по эффективному использованию средств, направляемых на развитие сельского хозяйства. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев считает, что значительный эффект, кроме государственной поддержки, могут обеспечить обмен опытом и связи между аграриями в рамках региона.

Депутат подчеркнул, что необходимо стимулировать российское сельхозмашиностроение и снижать тарифы на электроэнергию для сельских товаропроизводителей. Также следует активнее заниматься переработкой сырья и обеспечивать фермерам доступ в крупные торговые сети. И, несомненно, надо облегчить аграриям получение кредитов и передавать им без торгов неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, которых в стране насчитывается примерно 40 млн гектаров.

Однако, по мнению Дмитрия Савельева, еще очень важно учитывать, что в России сельское хозяйство остается сферой, в которой сильны горизонтальные связи.

«Лучшая поддержка — это оказание практической помощи фермерам и малым предприятиям на уровне регионов, — считает депутат Госдумы. — Так, можно разрабатывать типовые проекты небольших перерабатывающих производств, которыми сможет воспользоваться начинающий предприниматель, не тратя времени и денег на создание проектно-сметной документации. Самые удачные и эффективные модели развития аграрного сектора можно распространять через сеть консультационных центров».

Парламентарий привел в качестве примера опыт Ульяновской области, где строятся мини-фермы на восемь голов скота. Любая семья может испытать свои силы в этой сфере, а в случае удачи — получить областной грант и создать собственную семейную ферму. «Чем не опыт, достойный передачи?» — задается вопросом Дмитрий Савельев. Также он подчеркивает, что огромное значение имеют различные сельскохозяйственные выставки. «На выставках можно познакомиться с новациями в аграрной сфере, обменяться опытом с коллегами и получить рекомендации специалистов успешных сельхозпредприятий», — объясняет депутат. По его мнению, все это — питательная среда, без которой рост предпринимательской активности на селе будет невозможен.

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