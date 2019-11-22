Банк Акцепт поддержал амбиции «Главновосибирскстроя»

В ноябре новосибирская компания «Главновосибирскстрой» приобрела расположенный в Искитиме завод по производству автоклавного газобетона «Бетолекс» за 517 млн руб. В компании считают, что сделка позволит ей войти в тройку крупнейших в России производителей газобетона.
По данным «Главновосибирскстроя», кредит на приобретение ранее банкротившегося завода «Бетолекс» предприятие получило в региональном Банке Акцепт, взаимовыгодное сотрудничество с которым проверено десятилетиями. Банк финансировал эту сделку в полном объеме средств.
Предполагается, что полноценная интеграция «Главновосибирскстроя» и «Бетолекса» позволит обоим предприятиям получить значительный синергетический эффект.
В Банке Акцепт выразили уверенность, что компетентный подход к управлению производством и амбиции «Главновосибирскстроя» позволят нарастить объем производства газобетона и увеличить свою долю среди крупных российских производителей, учитывая тенденции роста потребности строительного рынка в автоклавном газобетоне.
Стоит отметить, что рассматриваемая сделка — лишь один из примеров успешной работы Банка Акцепт по поддержке сибирской экономики. Так, ранее Банк Акцепт принимал активное участие в финансировании крупных компаний Новосибирска: ОАО «Новосибхолод», ГК «Пассим», ГК «Харменс» и других предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на развитие экономики региона. Реклама