Банк Акцепт поддержал амбиции «Главновосибирскстроя»

В ноябре новосибирская компания «Главновосибирск­строй» приобрела расположенный в Искитиме завод по производству автоклавного газобетона «Бетолекс» за 517 млн руб. В компании считают, что сделка позволит ей войти в тройку крупнейших в России производителей газобетона.

По данным «Главновосибирск­строя», кредит на приобретение ранее банкротившегося завода «Бетолекс» предприятие получило в региональном Банке Акцепт, взаимовыгодное сотрудничество с которым проверено десятилетиями. Банк финансировал эту сделку в полном объеме средств.

Предполагается, что полноценная интеграция «Главновосибирскстроя» и «Бетолекса» позволит обоим предприятиям получить значительный синергетический эффект.

В Банке Акцепт выразили уверенность, что компетентный подход к управлению производством и амбиции «Главновосибирскстроя» позволят нарастить объем производства газобетона и увеличить свою долю среди крупных российских производителей, учитывая тенденции роста потребности строительного рынка в автоклавном газобетоне.

Стоит отметить, что рассматриваемая сделка — лишь один из примеров успешной работы Банка Акцепт по поддержке сибирской экономики. Так, ранее Банк Акцепт принимал активное участие в финансировании крупных компаний Новосибирска: ОАО «Новосибхолод», ГК «Пассим», ГК «Харменс» и других предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на развитие экономики региона. Реклама

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