С 27 по 29 ноября в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» при поддержке мэрии состоится IV Новосибирский агропродовольственный форум.

Также в рамках форума пройдет международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Она будет расположена в помещениях и на открытой площадке. Экспонентами станут более 150 компаний из 35 российских регионов и нескольких стран ближнего и дальнего зарубежья. Ведущие производители и поставщики продемонстрируют современную технику – популярные бренды и новейшие модели, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции, IT-решения, а также инновационные технологии в сельском хозяйстве.

Во время агрофорума запланировано проведение 30 мероприятий различной тематики и формата, в том числе круглые столы о развитии в Сибири органического сельского хозяйства и молочного животноводства, Международный бизнес-форум по выращиванию и экспорту рыжика, семинар о тенденциях рынка продукции «Халяль», Межрегиональная конференция «Академия овощеводов Сибири и Дальнего Востока». Кроме того, гостей ждут агрономическая олимпиада и кулинарные мастер-классы. На уличной экспозиции будет действовать выставка выводка племенных животных «Сила Сибири – 2019», сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Также в государственном концертном зале имени А. М. Каца традиционно состоится награждение победителей областного соревнования в сельскохозяйственном производстве и перерабатывающей промышленности в 2019 году и церемония вручения победителям трудовых соревнований ключей от 19 автомобилей.

Напомним, что Новосибирская область направила в минсельхоз России заявку для участия региона в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». которая начнет работу в 2020 году.

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