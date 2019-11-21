Мобильными группами Сибирского таможенного управления пресечен ввоз из Казахстана в Россию примерно 36 200 тонн товаров.

По сообщению пресс-службы Сибирского таможенного управления (СТУ), товары шли из Казахстана в Россию. Они перемещались с нарушениями, связанными с указанием недостоверных сведений в товаросопроводительных документах, либо с отсутствием таковых.

Чаще всего пытались ввезти продукцию растительного происхождения (овощи, фрукты) и товары народного потребления (одежда, обувь, игрушки), а также мясо, кисломолочные продукты и рыбу. Из них 22 партии пришлось на «санкционные» товары (яблоки, груши, куриные окорочка) общим весом более 149 тонн. В соответствие с указом президента товары были уничтожены.

Работа мобильных групп СТУ осуществляется совместно с территориальными подразделениями пограничной службы ФСБ России, Россельхознадзора, Ространснадзора и МВД России (ГИБДД). По фактам выявленных нарушений возбуждено 198 дел об административных правонарушениях (в 2018 году – 194) и 20 уголовных дел (в 2018 году – 13).

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