Сбербанк на международном форуме «Транспорт России» провел бизнес-сессию «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта».

Для решения стратегических задач РФ по цифровизации отрасли транспорта и повышения эффективности транспортных компаний Сбербанк предлагает свою цифровую платформу и платежные решения, а также облачную инфраструктуру, сервисы кибербезопасности и электронного документооборота компаний экосистемы.

Сбербанк в рамках XIII Международного форума «Транспорт России» провел бизнес-сессию «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта». С приветственным словом к участникам выступил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. В рамках сессии обсуждались текущие тренды цифровизации рынка пассажирских перевозок. В ходе мероприятия выступили: эксперты Сбербанка с презентацией платформы, обеспечивающей расчеты пассажиров со всеми перевозчиками; крупнейшие транспортные компании; представители РЖД и «Аэрофлота» — с информацией о собственных проектах по мультимодальным перевозкам и дополнительным сервисам для пассажиров. Производители средств пассажирского транспорта из компании КАМАЗ рассказали о цифровом развитии общественного транспорта, специалисты ИТ-интегратора Clover Group, министерства транспорта РФ — о приоритетных задачах государства по цифровизации. Эксперты MasterCard представили обзор мировых практик внедрения универсальных платежных решений.

Сбербанк уже несколько лет формирует инфраструктуру для обеспечения пассажирского транспорта универсальными инструментами оплаты проезда, которая является открытой для подключения всех участников перевозочной деятельности. Она позволяет снять вопрос множества транспортных карт и бумажных билетов у пассажиров. Решение, предлагаемое Сбербанком, может быть отличным ядром федеральной цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта.

Инновационные способы оплаты, облачная инфраструктура SberCloud, кибербезопасность Bi.Zone, электронный документооборот, супер-ЭВМ Christofari для обучения AI-моделей, лицевая и речевая биометрия и многое другое — все эти инновационные решения Сбербанк готов предложить транспортным компаниям для повышения эффективности и безопасности транспорта.

Для розничных клиентов и, соответственно, пассажиров на транспорте Сбербанк активно инвестирует в развитие клиентских сервисов, которые можно интегрировать в цифровые каналы транспортных компаний. Речь идет о различных онлайн-медиа и entertainment-сервисах RamblerGroup, телемедицине DocDoc, сервисах доставки еды Delivery Club, заказе такси от крупнейшего игрока «Ситимобил», сервисах на базе биометрии ЦРТ и VisionLabs и многих других.

Портфель транспортной отрасли в Сбербанке составляет более 780 млрд рублей. Именно на эту отрасль приходится существенный объем бизнеса по обслуживанию внешнеэкономической деятельности компаний. Компания планирует развивать это направление в том числе за счет внедрения новых сервисов и услуг для участников ВЭД.

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