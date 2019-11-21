В Новосибирске парламентарии приняли законопроект о сохранении прав ветеранов труда на меры социальной поддержки при перемене места жительства в пределах России.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, депутаты регионального парламента поддержали совместную инициативу прокурора региона Якова Хорошева и губернатора области Андрея Травникова, приняв во втором (окончательном) чтении проект закона «О внесении изменений в статьи 1 и 9 Закона Новосибирской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области». Основанием для разработки законопроекта послужили результаты внимательного рассмотрения облпрокуратурой нескольких обращений одного из ветеранов труда.

По информации министерства труда и социального развития региона из Новосибирской области на постоянное место жительства в другие регионы России выезжает около 130 ветеранов труда в год (средний показатель). При переезде ветеран теряет, установленную законодательством (закон области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области») ежемесячную выплату, в размере 372,79 рублей. Данный законопроект предусматривает сохранение права «региональных» ветеранов труда на меры социальной поддержки в случае смены ими места жительства в пределах территории Российской Федерации.

На финансирование ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Новосибирской области, сменившим место жительства на другой регион, может потребоваться до 586 тысяч рублей в год. Все необходимые средства уже предусмотрены в проекте закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, который принят в первом чтении на сегодняшней сессии заксобрания региона.

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